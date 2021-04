Donar baalt van slechte schoten bij vreugdevolle terugkeer Pasalic

De Kroaat was voor het eerst weer terug in MartiniPlaza na zijn hartstilstand eind september vorig jaar. 'Het gaat echt weer goed met mij,' aldus Pasalic. 'Voor mij is het heel bijzonder om terug te zijn en iedereen weer te zien. Ik mis het publiek natuurlijk, maar ook nu doet het me al veel. Ik heb geen trauma overgehouden aan het incident, mag alle fysieke oefeningen weer doen. Ik heb zoveel geluk gehad, een engeltje rustte op mijn schouder.'

Blij

Ook aanvoerder Thomas Koenis was erg blij om Pasalic weer te zien. 'Ik heb hem na het incident nog wel een aantal keer gesproken, maar nooit meer gezien. Gelukkig is hij ongeschonden uit die situatie gekomen.' Over de wedstrijd was Koenis vooral in de tweede helft niet tevreden. 'In de eerst helft ging het nog wel, maar na rust maken we teveel onnodige fouten. Veel balverlies. Als de schoten dan ook niet vallen, win je niet. Credits ook aan Den Bosch, die hebben het ons erg lastig gemaakt met hun goede verdediging.'

Verbetering

Damjan Rudez was ook niet te spreken over het schieten van de ploeg en hemzelf. 'De schoten vielen niet. Het begint bij mezelf en ook de andere schutters waren niet in vorm.' Rudez hoopt richting de play-offs het beste van zichzelf te laten zien. 'Persoonlijk heb ik wat last gehad van blessures. Nu is het de tijd om scherp te worden. Ik vind dat we een echt team zijn en dat er daarom mooie dingen in het verschiet liggen. Ik weet mijn rol in het team. Mijn hele leven heb ik met verwachtingen om moeten gaan. Ik heb genoeg zelfvertrouwen. We moeten leren van onze nederlagen en denk dat we op het goede spoor zijn.'

Vriend Pasalic

Ook Rudez was blij om zijn vriend Pasalic weer te zien. 'Mede dankzij hem ben ik in Groningen terecht gekomen. Het was heel speciaal om hem gezond te zien na de schok die hij heeft moeten doorstaan. Het is niet te vergelijken, een wedstrijd verliezen of iets veel meer. Ik wil daar niet eens over praten. Het zorgt er wel voor dat je alles weer in het juiste perspectief ziet.'

