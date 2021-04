Lycurgus-coach Taaij: 'We staan terecht in twee finales'

'Je kunt het jezelf permitteren om in de play-offs voor de titel een wedstrijd te verliezen. Maandag niet. Dat is een wedstrijd op zich. Maar als je die gasten al een tikje kunt geven, doe ik dat met alle liefde', zegt Lycurgus-aanvoerder Dennis Borst na de gewonnen halve finale tegen Orion.

Beter in het ritme

Zijn coach Arjan Taaij houdt zich op de vlakte over de kansen tegen de grote favoriet die in zijn ogen een ontzettend goed team heeft. 'Ik denk niet dat de uitslag van maandag bepalend is voor de serie om het landskampioenschap. We moeten zorgen dat we mentaal en tactisch het optimale doen. Ik denk wel dat we steeds beter in het ritme komen, maar heb geen idee of we Dynamo kunnen pakken.'

Kans op de tripple

Het klopt dat Lycurgus de afgelopen weken de stijgende lijn heeft te pakken. Aan de andere kant hing plaatsing voor de play-off finale aan een zijden draadje. Omdat Orion verloor van Sliedrecht kwam alles toch nog op z'n pootjes terecht. 'Dit het moment dat het moet gebeuren. We hebben gelukkig nog de finale om het landskampioenschap gehaald al hadden we dat niet meer in eigen hand. Nu moet het gebeuren, nu moet je er staan', stelt Erik van der Schaaf.

Dat beseft Dennis Borst zich ook: 'Je had ook met lege handen kunnen staan en nu vakantie gehad. De realiteit is dat iedereen het omgedraaid heeft en dat we fit zijn en scherp zijn. We hebben nog steeds de kans om de tripple (Supercup, beker en kampioenschap) te pakken.'

Als je Dynamo al een tikje kunt geven, doe ik dat met alle liefde Dennis Borst - aanvoerder Lycurgus

Juiste knop

Taaij vindt niet dat er sprake is van geluk in de afgelopen week. 'Ik snap wel waar je op doelt, want we waren afhankelijk van de wedstrijd van Orion tegen Sliedrecht. Maar we hebben in de kampioenspoule gewoon meer punten behaald dan Sliedrecht en Orion, hè. Kijk, het verwachtingspatroon is dat het altijd lukt dat we in finales staan. Maar ik ben ook heel kritisch geweest over de wedstrijden die we verloren hebben. Maar ja, uiteindelijk moeten we ook verder. We hebben de juiste knop ingedrukt en daarom staan we terecht in twee finales.'

Compliment aan de ploeg

Tegen Orion liet Lycurgus bij vlagen zien waarom. Op belangrijke momenten stond er spelers binnen de lijnen die voor elkaar door het vuur gaan. Ook vanaf de kant werd fanatiek meegeleefd. Met als uitkomst kans op prolongatie van de bekerwinst.

'De bekerfinale is een van de mooiste wedstrijden van het jaar. Dat je die opnieuw mag spelen is een groot compliment aan de ploeg', zegt Taaij. 'Het is ook de enige mogelijkheid om in MartiniPlaza te spelen. Je moet het alleen nog even doen, maar gelukkig staan we er', besluit een opgeluchte Van der Schaaf.

Lees ook:

- Lycurgus maakt zich op voor twee finales tegen Dynamo