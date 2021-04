Duitsland wil vanaf dinsdag negatieve test zien van reizigers uit Nederland

Dat betekent dat reizigers die vanuit Nederland de grens oversteken vanaf dinsdag meteen een negatieve coronatest moeten kunnen tonen. Voor grenswerkers geldt een uitzondering. Zo'n negatieve coronatest tonen is eveneens niet nodig als je een supermarkt of tankstation over de grens bezoekt, maar ook dat wordt sterk afgeraden zegt Eems Dollard Regio-directeur Karel Groen. 'Neem het risico niet', stelt hij.

Gebied met een hoog risico

Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, maakte zondag bekend dat Nederland wordt aangemerkt als een hoogrisicogebied vanwege de oplopende besmettingscijfers.

Buurlanden Tsjechië, Polen en Frankrijk hebben die aanduiding eerder al gekregen omdat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven de 200 per week ligt. Nederland zit al geruime tijd boven die grens. De laatste keer dat Nederland in een week tijd minder dan 200 positieve tests per 100.000 mensen had, was op 12 maart. Het weekcijfer stond zaterdag op 290,6.

Testplicht geldt nu pas na 48 uur

Reizigers hadden voorheen ook al te maken met een testplicht als ze vanuit Nederland naar Duitsland reisden, maar die wordt aangescherpt. Op dit moment moeten Nederlanders pas na een verblijf van 48 uur in Duitsland met een test kunnen aantonen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus.

Nederlanders krijgen in Duitsland ook te maken met quarantaineregels. Reizigers die recent in een risicogebied of hoogrisicogebied zijn geweest moeten zich voor vertrek naar Duitsland online aanmelden bij de overheid. Na aankomst volgt in principe tien dagen thuisisolatie. Die kan na vijf dagen worden beëindigd met een negatieve testuitslag. Niet alle deelstaten voeren echter hetzelfde coronabeleid en dat leidt ook tot regionale verschillen tussen de regels voor thuisisolatie.

Duitsland heeft net als Nederland strenge maatregelen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het land zit al sinds december in lockdown. Die wordt steeds met enkele weken verlengd en dat gaat vaak moeizaam. Deelstaten en de landelijke overheid zitten niet altijd op dezelfde lijn.

Transportbedrijven

Voor bedrijven die de grens over moeten, zoals transportbedrijven, gelden uitzonderingen voor zowel de test- als aanmeldverplichting, meldt de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). Bij verblijf korter dan 72 uur is geen negatieve test nodig. Registratie hoeft pas bij een verblijf langer dan 24 uur. Dan moeten chauffeurs zich vóór binnenkomst in Duitsland digitaal registreren.

Het eerdere bericht is aangevuld met nieuwe informatie.