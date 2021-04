Kermisexploitant staat op desolaat bedrijventerrein: ‘Je moet toch wat’

Bruggink probeert er chocoladefruit te verkopen. ‘Ik heb door die hele corona-toestand nu al meer dan een jaar nul inkomsten en ook voor dit jaar ziet het er niet goed uit’, verklaart hij zijn actie. ‘Ik moet toch wat. Daarom heb ik uit nood dit huisje hier maar neergezet.’

Veel wordt er niet verkocht

De vitrine ligt vol met zoete koopwaar: chocoladebananen, chocoladeappels, aardbeien, smoothies, smulboxen. In de hoek staat een slagroomautomaat, daarnaast wordt in een grote pan Nutella au-bain-marie op temperatuur gehouden. Veel wordt er niet verkocht, de klanten weten de kraam (nog) niet te vinden.

Chocoladebananen (Foto: RTV Noord\Steven Radersma)

Liever ergens anders

Dat komt mede door de ongebruikelijk locatie waar die staat. Bruggink, gehuld in smetteloos wit schort: ‘Ik had natuurlijk ook liever op de Grote Markt of de Vismarkt gestaan, maar dat gaat niet. Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven.'

‘Het is sowieso lastig toestemming te krijgen om ergens te mogen staan’, vervolgt de kermisexploitant. ‘Maar deze loods (wijst achter zich) is van mij, die gebruik ik om ’s winters mijn spullen in op te slaan. De kraam staat op eigen terrein, daardoor was het makkelijker een vergunning te krijgen.’

Hoop op klandizie

Ondertussen is er nog geen klant te zien aan de Hammerfestweg, waar Bruggink in zijn kraam staat te blauwbekken. ‘Ik hoop dat het gaat lopen’, zegt hij. We staan hier ieder weekend en tijdens de feestdagen. Maar als het na Hemelvaart en Moederdag nog niet loopt, dan stop ik er mee.’