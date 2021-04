In beeld: Sneeuw op Tweede Paasdag in Groningen

Ook de komende dagen kan het plaatselijk wat 'wittig' zijn, voorspelt weervouw Harma Boer.

'Denk dan niet direct aan een heel pak sneeuw, maar door de korte, felle buitjes kan er 's ochtends een laagje neerslag blijven liggen. Dat komt doordat de temperatuur 's nachts rond het vriespunt ligt. Let dus op, want het kan glad zijn!', waarschuwt Boer.

Het KNMI geeft vanwege de voorspelde gladheid code geel af. Die waarschuwing geldt van 18.00 uur vanavond tot dinsdagochtend 11.00 uur.

Sneeuwval in Groningen

Op deze Tweede Paasdag is er op verschillende plaatsen in de provincie al natte sneeuw gevallen. Ook is er kans op hagel.

Kans op stormachtige wind

De winterse neerslag gaat gepaard met een stevige bries. Afgelopen nacht kwam het in Roodeschool al tot windstoten van 79 kilometer per uur.

'Later vanmiddag wakkert de wind opnieuw aan en krijgen we uitschieters tot 90 kilometer per uur', zegt Boer. 'Vooral langs de kust kan het stormachtig zijn. Vannacht trekken de dikste buien weg en wordt het allemaal wat rustiger.'

Sneeuw in Stad (Foto: RTV Noord)

In vijf dagen van zomer naar winter

Dinsdag is de winterdip nog niet voorbij en krijgen we opnieuw te maken met hagel en natte sneeuw. 'Dan is er ook kans op onweer', voorspelt Boer. In de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt en kan het glad worden. Ook voor woensdag staat nog winters weer op het programma.

Dat het sneeuwt in april is volgens Boer niet zo uitzonderlijk. 'Het is raar, maar april doet wat ie wil.' De overgang na het zomerse weer van afgelopen dinsdag en woensdag is wel opmerkelijk. 'We hadden een paar dagen meet dan twintig graden en nu is het bijna weer winter. Maar goed, eind maart twintigers hebben is ook wel uniek hoor.'

Op social media delen Groningers beelden van de sneeuw:

Lees ook:

- Het uitgebreide weerbericht van Harma Boer