Presentator 3 op Reis geniet van Groningen: 'Deze weidsheid moet je waarderen'

In het tv-programma 3 op Reis was zondagavond te zien hoe Johannes Peetsma, alias TikTok Tammo, presentator Maurice Lede rondleidt door onze provincie. De Amsterdammer zegt na afloop 'met een andere bril naar deze regio te gaan kijken'.

'Misschien doordat ik in de Randstad woon, dat ik er niet te vaak bij stilsta. Maar ik kan hier de hele horizon zien. Overal kan ik oneindig kijken. Die weidsheid zag ik altijd als 'koud, harde wind, snel doorheen'. Maar nee, je moet het juist waarderen.'

'Kijk nou even... De Noordkaap!'

In de uitzending neemt Peetsma de presentator onder meer mee naar de Noordkaap. Het meeste noordelijke puntje van het Nederlandse vasteland kan Lede wel bekoren.

'Kijk nou even... De Noordkaap! Dit is de ultieme start van een winterse roadtrip langs die ruige rand van het hoge Noorden. Waar land overloopt in het Waddengebied. Prachtig!'

Dit is zoals de boomhutten die je vroeger wilde maken 3 op Reis-presentator Maurice Lede over de Kiekkaaste

Hier komt TikTok Tammo tot rust

Samen met Peetsma bezoekt Lede ook de Kiekkaaste, bij Nieuwe Statenzijl. Het is de plek waar het Groningse social media-icoon naar eigen zeggen tot rust komt. 'Zo ver mogelijk kunnen kijken. Dat voelt voor mij als rust.'

'Dit is kicken hé!', reageert Lede bij het binnenlopen van de vogelkijkhut. 'Zoals de boomhutten die je vroeger wilde maken. Dit is geen verkeerde plek. Het straalt echt rust uit.'

Dikke bult met biet'n

Op weg door het Groninger land kan Peetsma een bult suikerbieten uiteraard niet passeren zonder even te stoppen. Zo maakt Lede kennis met 'een dikke bult met biet'n!'. De opnames voor het programma werden dan ook al in november gemaakt, middenin de bietencampagne. 'Als je in Groningen woont en de bieten gaan van het land, zie je ze overal rijden', legt Peetsma uit.

De nacht brengt Lede door in een iglo van stro, in Oldehove. 'Bij een tocht naar het hoge Noorden denk je natuurlijk aan sledehonden en iglo's', vertelt hij erbij.

Ook het Allermooiste dorp ontbreekt niet

Zonder reisleider Peetsma brengt Lede nog een bezoek aan Winsum, vanwege de titel Het Allermooiste dorp van Nederland. Na een bezoek aan de kaasboer zoekt de presentator de Jeneverbrug op, voor het mooiste uitzicht over het dorp. Bewoner Henk Wolters legt hem uit dat de brug vernoemd is naar de bouwers. 'Die dronken graag een glaasje in de naastgelegen kroeg.'

De aflevering sluit af in de haven van Lauwersoog, waar vissersechtpaar Jan en Barbara Geertsema uitleg geven over oestervissen. Dat gebeurt op de tonen van Groninger zanger Erwin de Vries. Ook in Lauwersoog valt Lede de weidsheid van Groningen op. 'Ik ben met een andere bril naar deze regio gaan kijken.'

Alleen dat 'hoge Noorden'....

De volledige aflevering van 3 op Reis over Groningen is hier terug te kijken.

