Donar wint ruim van gehavend Landstede

De basketballers van Donar hebben goede zaken gedaan in de Elite A-groep. De Groningers wonnen in Zwolle met negentien punten verschil van Landstede Hammers (72-91).

Donar kon in Zwolle revanche nemen op de regerend landskampioen voor de nederlaag eerder in de Elite A. Op 24 maart verloren de Groningers in eigen huis met vijftien punten verschil (64-79) van de Zwollenaren.

De thuisploeg, waarbij Mike Schilder, Noah Dahlman en Jhonathan Dunn ontbraken, kwam goed uit de startblokken. Bij Donar ontbrak alleen Juwann James. Na het eerste kwart stond het 19-16, nadat Donar al van een 15-5 achterstand goed was teruggekomen. Halverwege was de stand 40-37.

Donar loopt uit

In de tweede helft was Donar duidelijk beter dan Landstede. In het derde bedrijf liepen de Groningers al flink uit op Landstede (56-64). In het vierde kwart liep Donar nog verder uit. De twee laatste kwarten eindigden beide in 16-27.

Ogungbemi-Jackson en Koenis blinken uit

Uitblinkers aan de kant van Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson en Thomas Koenis. Ze maakten beiden zeventien punten en pakten ook beiden zeven rebounds.

Koploper Leiden thuis

Zaterdag speelt Donar in MartiniPlaza tegen koploper ZZ Leiden. Dat duel begint om 19.30 uur en is live te volgen via een stream bij RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.

