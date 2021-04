Groninger VVD’ers over Rutte: ‘Het maakt hem ongeloofwaardig’

Pieter Dinkla, VVD-raadslid in Westerwolde, keek naar eigen zeggen ‘met het schaamrood op de kaken’ naar het debat van afgelopen donderdag. In dat debat moest Rutte zich verantwoorden voor de uitspraak dat hij de naam Pieter Omtzigt wél had genoemd in de gesprekken met de verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma.

'Wie werkt, maakt fouten'

Rutte had eerder tegen de NOS laten weten dat hij niet over Omtzigt had gesproken, ondanks de uitgelekte documenten met daarop de notitie ‘Pieter Omtzigt - functie elders’.

‘Hij zal best wel wat verkeerd hebben gedaan, maar dat hij zó aangevallen werd…’ Dinkla kan er nog steeds niet bij. ‘Wie werkt, maakt fouten. De Kamer heeft een selectief geheugen. Rutte is namelijk wel de man die ons zo ver heeft gebracht.’

Ruttes probleem is dat hij iets te vaak zegt dat hij er geen herinnering aan heeft. Daar ga je last van krijgen Hans Klopstra - VVD-raadslid Stadskanaal

Gebrekkig geheugen te vaak gebruikt

Zijn partijgenoot Hans Klopstra, raadslid voor de VVD in Stadskanaal, noemt het functioneren van Rutte ‘niet handig’.

‘Als ik heel eerlijk ben kan ik me voorstellen dat Rutte zegt dat hij zich niet kan herinneren of hij de naam Pieter Omtzigt heeft genoemd’, begint Klopstra. ‘Hij zit dag in, dag uit te vergaderen en dat begint ‘s ochtends vroeg. Alleen, zijn probleem is dat hij iets te vaak zegt dat hij er geen herinnering aan heeft. Daar ga je last van krijgen. Het maakt het ongeloofwaardig en dat zit hem in de weg.’

'Zonder VVD komt er geen regering'

Klopstra en Dinkla zijn eensgezind over de opmerkingen van ChristenUnie-leider Gert Jan Segers en SP-leider Lilian Marijnissen. Die zeggen niet in een nieuw kabinet met de VVD te willen zolang Rutte de partijleider is.

‘Of dat nou zo handig is?’, vraagt Klopstra zich af. ‘Zonder de VVD komt er namelijk helemaal geen regering. En als Rutte zal blijven zitten, kan het zomaar zijn dat de ChristenUnie helemaal niet aan tafel komt.’

Ik sluit zelfs nieuwe verkiezingen niet uit Hans Klopstra - VVD-raadslid Stadskanaal

'Op de persoon gespeeld'

VVD-raadslid Bert-Jan Huizing uit Zeerijp (Eemsdelta) is klip en klaar: ‘Als Segers dat écht vindt, had hij de motie van wantrouwen tegen Rutte moeten steunen. Rutte zei dat hij Segers nog nooit had belazerd, en dat gaf Segers ook toe in het debat. Dit is echt op de persoon Rutte gespeeld door Segers.’

Bovendien, stelt Huizing, valt de ChristenUnie zelf ook voldoende te verwijten. ‘Ik ben akkerbouwer, maar hoe Segers’ partijgenoot Carola Schouten met de landbouw omgaat, verdient absoluut ook geen schoonheidsprijs. Wél met boeren in gesprek gaan, maar vervolgens compleet je eigen kop te volgen.’

De tweet van Huizing over het standpunt van Segers is veelzeggend: ‘Iets met boter en hoofd.’

Lange onderhandelingen op komst?

Hoe het nu verder moet met de formatie van een nieuw kabinet? Klopstra voorziet twee scenario’s: ‘Of we hebben alsnog snel een kabinet met VVD, D66, CDA en GroenLinks, of het worden hele lange onderhandelingen. Ik sluit zelfs nieuwe verkiezingen niet uit.’

Huizing vreest voor de VVD de onderhandelingen: ‘Regeren zonder de VVD is haast onmogelijk, maar de VVD moet niet te veel gaan inleveren om mee te willen doen. In deze positie is het heel lastig onderhandelen, de positie van Rutte is redelijk onderuit gehaald. Dat is gewoon een nuchtere constatering.’

