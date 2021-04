Gronings vrachtschip in de problemen bij Noorwegen

Het Groningse vrachtschip Eemslift Hendrika is maandag in problemen geraakt bij Noorwegen. De lading aan boord is gaan schuiven en het schip helt over. Een reddingshelikopter heeft acht mensen uit voorzorg van boord gehaald.

Dat meldt Amasus Shipping in Delfzijl, de mede-eigenaar van schip.

'De lading was gaan schuiven, waardoor er water in het ruim kwam', legt een woordvoerder van het bedrijf uit. 'De situatie is nu onder controle. We wachten het weer af. Zodra het verantwoord is om verder te gaan, meren ze aan bij de meest dichtstbijzijnde Noorse haven.'

Bij het incident is niemand gewond geraakt. 'Met alle medewerkers gaat het goed.

Schip stabiliseren

De andere vier opvarenden zijn aan boord gebleven om het schip te stabiliseren en de situatie in de gaten houden. Het ligt ongeveer 60 nautische mijlen ten westen van de Noorse plaats Ålesund. De acht geëvacueerde opvarenden zijn naar Ålesund gevlogen.

De Eemslift Hendrika is gebouwd in 2015, is 112 meter lang en 17 meter breed.

Bekijk hier beelden van de reddingsoperatie: