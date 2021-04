Noorderzon gaat door 'op een veilige, herkenbare manier'

Festival Noorderzon in de stad Groningen gaat komende zomer door, verwacht de organisatie. Door corona is er nog veel niet duidelijk, 'maar dat er een kleiner, veilig, verantwoord en toch maximaal herkenbaar Noorderzon Festival gaat plaatsvinden aan het eind van de zomervakantie is dat wel'.

Onder voorbehoud van toestemming

Noorderzon staat gepland voor 12 tot en met 22 augustus. 'Dit alles uiteraard wel onder voorbehoud van toestemming van de overheid voor het organiseren van evenementen', schrijft de organisatie.

'We zien het positief in'

'Augustus is nog best wel ver weg, maar we zien het positief in', zegt Milou de Boer van Noorderzon. 'We kunnen heel erg meebewegen met hoe de situatie dan is en daar rekening mee houden.'

Hoe ervoor gezorgd kan worden dat bezoekers afstand tot elkaar kunnen houden is volgens haar 'nu nog te vroeg om iets over te zeggen'.

Eerste voorstelling vastgelegd

Er is ook al een eerste voorstelling vastgelegd: het Australische circusgezelschap Circa komt met de voorstelling Bounce! naar Groningen. Dat wordt gespeeld in een opblaasbaar luchtkasteel.

In 2020 geen Noorderzon

Vanwege de coronamaatregelen ging Noorderzon afgelopen jaar niet door. Daarvoor in de plaats kwam het NoorderZomerProgramma, op verschillende locaties in de stad en verspreid over zes weken.

