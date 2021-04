Wie maakt het 'Schierste Ploatje' van Oldambt? De wedstrijd is begonnen

Ondernemer Benny Groeninga is een van de deelnemers. Het gaat hem niet om het winnen. 'Ik vind het al mooi dat ik mag meedoen.'

Fotograaf Benny Groeninga (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Lente in Oldambt

De deelnemers krijgen elke maand een ander thema. Hun werk wordt beoordeeld door een professionele fotograaf, die ook tips en adviezen geeft. Het eerste onderwerp is lente in Oldambt. 'Ik heb al een idee, maar ga er niks over zeggen', zegt Groeninga.

'Het is voor mij een uit de hand gelopen hobby. Ik houd van landschappen fotograferen, van straatfotografie, maar het allerleukst vind ik portretten.'

'Allemaal andere foto's'

Een aantal van de andere deelnemende fotografen kent hij. 'Ieder doet zijn ding erg goed, denk ik. Ook al staan we allemaal op dezelfde plek, het worden allemaal andere foto's.'

Magische plek

Opvallend genoeg doet Groeninga zijn verhaal voor RTV Noord bij 't Roegwold. En dat ligt niet in Oldambt. 'Ik woon zelf tussen het Oldambt en het Roegwold in, dit is gewoon een magische plek. Kijk om je heen. Maar dit heb je in het Oldambt ook, het is daar prachtig. Daarom doe ik ook mee met de fotowedstrijd, om het te promoten. Het is een hele mooie plek in onze provincie.'