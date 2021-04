Hondentrainer baalt van coronaregels: 'Voelt als ondernemertje pesten'

De gemeente Westerkwartier stelde hondentraining tot voor kort gelijk aan tennis. Dat betekende dat Appelman de afgelopen periode twee cursisten tegelijk mocht verwelkomen.

Toen de coronamaatregelen enigszins werden versoepeld – sporten mag nu in viertallen – ging de eigenaar van Chimié ervan uit dat ook zij mocht opschalen.

Groepsvorming

In plaats daarvan kreeg de hondentrainer een mail van de gemeente waarin stond dat ze aan groepsvorming deed, want hondentraining viel plots niet meer onder sport. Appelman: ‘Ik dacht: hallo? We vielen een jaar lang onder sport. Hoezo nu ineens niet?’

In de openbare ruimte mogen maximaal twee mensen samenkomen, dus blijft voor Appelman alleen privétraining over. Dat terwijl haar terrein op landgoed Nienoord, twee voormalige tennisbanen, 40 bij 40 meter groot is.

Soepelere regels in buurgemeente

En een paar honderd meter verderop in de buurgemeente Noordenveld? Daar worden de regels een stuk soepeler geïnterpreteerd. Hondentrainingen vallen daar wél onder sport. De cursussen moeten plaatsvinden in de buitenlucht en er mag geen sprake zijn van groepsles, maar tweetallen mogen naast elkaar trainen.

Caren Appelman laat haar hond over een hekje springen. (Foto: Niels Timmerman/RTV Noord)

Voor puppycursussen en hondengedragstrainingen gelden nog soepelere regels, omdat de gemeente Noordenveld die als ‘noodzakelijk’ ziet. ‘Een puppy is immers maar kort een puppy’, schrijft een medewerker in een e-mail die is ingezien door RTV Noord.

‘Het is heel zuur en krom’, verzucht Appelman. De gevolgen voor haar bedrijf zijn groot: Chimié draait zo’n 80 procent omzetverlies. ‘Heel veel mensen haken af en gaan naar een andere hondenschool. Dat begrijp ik heel goed.’

Honden die kinderen bijten

‘Het gaat niet alleen om mij, maar ook om het welzijn van de honden en het maatschappelijk belang’, vervolgt Appelman. ‘Veel mensen hebben de laatste tijd een hond gekocht. Als ik in mijn omgeving hoor hoe vaak het nu misgaat… Honden die kinderen bijten bijvoorbeeld. En ik kan gewoon niks doen nu. Dat is heel frustrerend.’

Gijs van Assum is voorzitter van Dibevo, brancheorganisatie voor huisdierspecialisten. Hij ontving tientallen klachten over onduidelijkheid rond de regelgeving voor hondenscholen, vanuit verschillende gemeenten in Nederland.

Je kunt een hondenschool als sport of als school zien. In beide gevallen zijn er mogelijkheden voor versoepelingen Gijs van Assum - Brancheorganisatie Dibevo

‘Wij snappen het ook niet en vinden het buitengewoon vervelend’, zegt Van Assum. ‘Want hoe zit het nou? Het is aan de rijksoverheid om die verwarring op te heffen en het speelveld te bepalen.’

De brancheorganisatie trok aan de bel bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft de zaak in behandeling genomen. Van Assum ziet twee opties. ‘Je kunt een hondenschool als sport of als school zien. In beide gevallen zijn er mogelijkheden voor versoepelingen.’

Vragen aan college

De VVD en Sterk Westerkwartier hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de kwestie. ‘Dit is een drama voor hondenbezitters en voor ondernemers met een hondenschool’, zegt Anneke Laan (Sterk westerkwartier).

‘Als gemeente wil je dicht bij je inwoners staan. We stellen nu regels boven het belang van inwoners, ondernemers en honden. Dat vind ik vrij star’, vervolgt de Leekster. Het gemeenteraadslid wijst naar de situatie in de praktijk. ‘Er wordt getraind op afstand in de buitenlucht. Wat kan je daar nou op tegen hebben?’

Caren Appelman met haar hond voor de voormalige kantine van de tennisclub. (Foto: Niels Timmerman/RTV Noord)

De gemeente Westerkwartier zegt in een reactie dat ze naar aanleiding van de vragen nog eens met de vereniging van Nederlandse gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen heeft gesproken.

Gemeente volgt landelijke regels

‘Hieruit blijkt dat hondenscholen volgens landelijke regels niet onder de categorie sport vallen. Wij zien dat de gevolgen van de coronamaatregelen voor de hondenschool vervelend zijn, net zoals dat geldt voor veel andere ondernemers’, schrijft de gemeente.

Het feit dat in buurgemeente Noordenveld blijkt dat de coronamaatregelen ook soepeler kunnen worden geïnterpreteerd, is volgens een woordvoerder geen reden om de regels in het Westerkwartier te herzien.

Appelman heeft een verzoek tot ontheffing ingediend bij de gemeente, in de hoop dat Westerkwartier een uitzondering maakt. ‘Want dit voelt als ondernemertje pesten.’

