Gevangenis Esserheem niet langer in lockdown

Gevangenis Esserheem in Veenhuizen is sinds maandag niet meer in lockdown. De gevangenis ging vorige week woensdag op slot vanwege een corona-uitbraak.

Inmiddels zijn in totaal 68 gedetineerden tweemaal getest en alle uitslagen zijn negatief, meldt RTV Drenthe. Wel is er bij één personeelslid een positieve test naar voren gekomen. Dat personeelslid zat al thuis.

Het dagprogramma in de gevangenis wordt weer volledig opgestart. Gevangen kunnen sinds maandag alweer hun cel uit om te luchten, te douchen en te bellen met het thuisfront.

Nog vijf in quarantaine

Vijf gedetineerden wilden niet meewerken aan een tweede test. 'Daar hebben we uiteraard respect voor. We kunnen en willen niemand dwingen om getest te worden', zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Ingmar Klooster van PI Veenhuizen.

'Voor deze mannen geldt nog wel de quarantainetermijn van tien dagen die aanvankelijk voor bijna de hele inrichting van kracht was. Deze vijf mannen blijven tot en met vrijdag ingesloten in hun eigen cel en mogen dus niet deelnemen aan het dagprogramma. We willen zeker weten dat ze geen gezondheidsklachten krijgen en dus geen risico vormen voor hun omgeving.'

Opluchting

Klooster is opgelucht dat er binnen de gevangenismuren geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. 'Het is voor niemand fijn om 24 uur per dag noodgedwongen in je cel te moeten zitten. Dat is nu voor bijna alle gedetineerden weer voorbij.'

Lees ook:

- Gevangenis Veenhuizen in lockdown na corona-uitbraak