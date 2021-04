Organisatie straatfestival Waterbei staat te popelen: ‘Wij zien het feestje wel zitten!’

Aan enthousiasme geen gebrek bij de organisatie achter het tweedaagse evenement Waterbei in Winschoten. ‘Wij hebben goede hoop dat het straatfestival in augustus door kan gaan’, zegt organisator Chris de Raaf.

Mocht corona geen roet in het eten gooien, dan staat het centrum van Winschoten op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus ‘helemaal op de kop’.

Waterbei

Het straatfestival kon afgelopen editie door de gevolgen van het coronavirus geen doorgang vinden. Maar de organisatie heeft goede hoop voor komende zomer.

‘Alles staat klaar, het programma is rond. En als het coronavirus straks verder onder controle is, dan zien wij het feestje wel zitten! Er zijn heel veel artiesten, er is van alles geregeld.’

Het festival moet op vrijdagavond 27 augustus beginnen bij Cultuurhuis de Klinker. De Raaf: ‘Vanaf daar willen wij met het publiek naar het Marktplein lopen. Het is de bedoeling dat mensen zich daar vervolgens verspreiden over de terrassen. De artiesten bewegen steeds om de kerk, waardoor iedereen alles ziet maar niemand onnodig van zijn of haar plaats moet.’

De wandeling vanaf de Klinker start om 20:00, de acts op het Marktplein duren tot middernacht.

Zaterdag 28 augustus

De vrijdagavond is ingevuld, maar hoe zit dat met de zaterdag? ‘Ook dat is helemaal rond’, vertelt De Raaf.

‘Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er op liefst elf locaties spetterende en bruisende shows te zien. Zo is er een bluesmuzikant, er rijdt een aquarium waarbij een auto gevuld is met goudvissen, er zijn steltenlopers en noem maar op. Kortom: voor ieder wat wils! We zijn er met z'n allen aan toe.’

De gemeente Oldambt heeft de vergunning nog niet afgegeven.

Lees ook:

- Noorderzon gaat door 'op een veilige, herkenbare manier'