Aanhouding voor kunstroof Gronings Van Gogh-schilderij (update)

Het andere schilderij is een werk van Frans Hals. Dat werd gestolen uit een museum in Leerdam. De schilderijen zijn nog spoorloos. Het werk van Frans Hals is zo'n vijftien miljoen euro waard.

Vorig jaar werd in de nacht van 29 op 30 maart het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 van Van Gogh gestolen. Een dief sloeg met een moker een deur in en vertrok met het schilderij onder de arm op een scooter. Het Larense museum had het werk in bruikleen van het Groninger Museum.

Of de verdachte verklapt aan wie hij het schilderij heeft doorverkocht, is twijfelachtig Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum

Diefstal loont niet

Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, hoorde het nieuws dinsdagochtend van de politie. ‘De telefoon ging en ik zag een bekende naam op het display staan. Interessant, dacht ik. Nu moet ik alles maar even laten liggen.’

‘We hebben iemand opgepakt’, was de boodschap die Blühm te horen kreeg. ‘Dat is goed nieuws', vindt de museumdirecteur, 'maar of de verdachte verklapt aan wie hij het schilderij heeft doorverkocht, is twijfelachtig. Duidelijk is wel dat diefstal niet loont.’

Blühm heeft dus nog geen idee waar de Van Gogh is en of het schilderij in goede staat verkeert. ‘We moeten geduld hebben’, zegt hij. ‘De politie zit er bovenop en gaat er ook mee door. Dat is positief.’

Voor mij is de dief meestal niet zo interessant. Ik richt me op waar het schilderij nu is Kunstdetective Arthur Brand

Geen gevolgen voor lot schilderij

Voor het lot van het schilderij heeft de aanhouding van de man waarschijnlijk geen gevolgen, denkt kunstdetective Arthur Brand. ‘Deze verdachte heeft het schilderij zelf gestolen of daar opdracht voor gegeven, maar uiteindelijk is het doek verkocht in het criminele milieu. Het is maar de vraag in hoeverre hij zicht heeft gehad op die hele lijn. Voor mij is de dief meestal niet zo interessant. Ik richt me op waar het schilderij nu is. Voor de politie is dat anders. Die willen degene die deze criminele daad heeft begaan aanhouden.’

Van Gogh in ruil voor strafvermindering?

Cocaïnebaas Peter Roy K. uit Amersfoort kocht het werk na de diefstal voor vierhonderdduizend euro. De politie kwam hem op het spoor na het kraken van een Encro-Chatnetwerk. Via zo'n netwerk communiceren criminelen met elkaar. K. zit in de gevangenis en hoopt het gestolen schilderij in te kunnen zetten in ruil voor strafvermindering.

Dat gaat hem volgens Brand niet lukken. ‘Dat zit er niet in, want het Openbaar Ministerie gaat daar niet meer in mee, dat is al te vaak geprobeerd. Als criminelen willen voorkomen dat ze worden opgepakt en vooral dat ze een ontnemingsvordering krijgen, waarmee ze de komende dertig jaar een paar miljoen moeten terugbetalen, zou ik aanraden de doeken terug te brengen.’

Ik vermoed dat het nog terug gaat komen Kunstdetective Arthur Brand over het gestolen schilderij

Optimistisch

Hoewel met de aanhouding van de man het schilderij nog niet terug is, denkt Brand dat het schilderij vroeg of laat op zal duiken. ‘Ik vermoed dat het nog terug gaat komen. De politie blijft er mee bezig, ik blijf bezig. En het zijn geen domme jongens die hier bij betrokken zijn.’

Dit verhaal is uitgebreid met de reactie van kunstdetective Arthur Brand.

