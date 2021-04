Acantus onderzoekt 'bruine substantie' op parkeerterrein Julianaflat Veendam

Die garage was voorheen op de plek van het appartementencomplex gevestigd. Naast de garage stond destijds een benzinestation.

Hinder voor bewoners

Bewoners hebben door de plassen olieresten op het parkeerterrein soms moeite hun auto te bereiken. Bij harde regen loopt het vuile water bovendien de kelder van de flat in.

Bodemonderzoek door gespecialiseerd bedrijf

Acantus laat weten dat één bewoner bij de woningcorporatie melding heeft gemaakt van de overlast. Medewerkers van de woningcorporatie hebben de vloeistof zelf ook opgemerkt.

'We hebben daarom vorige week een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om bodemonderzoek te doen. Bij dit onderzoek wordt onderzocht wat deze substantie precies is en waar het vandaan komt. Daarna weten we ook of én welke acties we moeten ondernemen', aldus een woordvoerder van Acantus.

De bewoners van het appartementencomplex zijn per brief op de hoogte gesteld van het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek wordt over enkele weken verwacht.

