Merlijne uit Stitswerd siert cover Vogue: 'Gehuild van geluk'

De Groningse Merlijne Schorren werd als bijna 17-jarige ontdekt als model in het publiek bij Jinek, waar haar vader Derwin te gast was namens de Groninger Bodem Beweging. Nu staat ze als 20-jarige op de cover van Vogue en loopt ze modeshows voor Dior, Prada en Chanel.

'Heel raar om mezelf zo in winkels op de cover te zien', vindt Schorren. 'Het is toch anders dan wanneer je in het buitenland op een poster staat.'

Niet voorbereid op roem

Ruim drie jaar geleden werd Schorren dus opgemerkt in het publiek bij tv-programma Jinek. 'Gaaf, maar ook heftig', noemt ze die ervaring achteraf.

'Ik was nog net 16 en was ineens overal te zien. Daar schrok ik van, want ik was er niet op voorbereid. Je privacy is weg. Ik ben ook nooit zo'n meisje meisje geweest, wilde nooit model worden. Dat was niet mijn droom.'

Naar Versailles en Italië

Schorren liep de afgelopen jaren shows voor verschillende topmerken. Dat bracht haar op tal van mooie plekken.

'Voor Prada zat ik in Italië in een hele mooie villa en leerde daar andere modellen kennen. Dat was echt gezellig. Je maakt mooie dingen mee en daar ben ik dankbaar voor. Saai is het nooit. Zo liep ik laatst een Dior-show bij Versailles. Echt een unieke plek.'

Het is heerlijk om terug te keren naar Stitswerd, lekker in het weiland wandelen Merlijne Schorren - Topmodel uit Stitswerd

'Gehuild van geluk'

Toen ze in Parijs was, hoorde het topmodel dat ze op de cover van Vogue zou prijken.

'Ik heb gehuild van geluk', zegt ze over dat moment. 'Bizar. Prada, Dior of Chanel zijn groter, maar toch... De cover van Vogue NL betekent dat je gewoon overal in Nederland in de winkels ligt.'

Leven in twee werelden

Ondanks haar bekendheid, noemt Schorren zichzelf nog altijd 'een normaal en nuchter Gronings meisje'. Dat meisje leeft wel in twee werelden, zegt ze.

'Aan de ene kant woon ik nog bij mijn ouders en vrienden in Stitswerd, een dorpje met 24 huizen. Aan de andere kant reis ik de hele wereld over. Zo ben ik veel in Parijs. Dan is het wel heerlijk om terug te keren naar Stitswerd, om lekker in het weiland te wandelen. Een totaal andere wereld dan de modewereld.'

Ik heb nu al zestig á zeventig coronatesten achter de rug. Soms wel vijf op een avond Topmodel Merlijne Schorren

Andere kant van de medaille

De reacties in haar geboortedorp zijn louter positief, vertelt Schorren. 'Daar was ik echt heel blij mee, want je ziet van tevoren niet hoe het eruit gaat zien. Gelukkig lijk ik er echt op, ondanks de make up. In het echt zie ik er veel natuurlijker uit.'



Dat het leven van een topmodel niet alleen over rozen gaat, ondervond de Groningse ook. Het vele reizen is soms heftig. En ook de coronatijd is niet altijd eenvoudig.

'Ik heb nu al zestig á zeventig coronatesten achter de rug. Daar kan ik niet goed tegen. Soms heb ik er wel vijf op een avond. Dat maakt het best pittig.



Huisje, boompje, beestje

Voor nu bevalt het leven als topmodel Schorren nog goed. Later ziet ze een heel ander leven voor zich.

'Ik hoop dit nog een tijd fulltime te doen, maar wil nog wel kijken naar een opleiding. Iets met mensen. Mijn droom is uiteindelijk gewoon een huisje in Groningen, met mijn lieve vriend en twee kindjes.'

