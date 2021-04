Kringloopwinkels luiden noodklok: 'Onze magazijnen raken leeg'

Meubels, kleding en kleingoed. De kringloopwinkels in Stad hebben te kampen met een nijpend tekort aan spullen. De aanvoer stagneert en de voorraden raken op.

'Nog nooit zo leeg geweest'

Bij kringloopwinkel Mamamini , met vier winkels in de stad merken ze dat al dagelijks: 'Mensen gaan er niet op uit om een nieuwe bank te kopen. Dus die ouwe bank komt ook niet bij ons terecht', zegt manager Lianne Stoltenborg. 'Plus dat mensen ook denken dat wij nog steeds gesloten zijn', ziet Stoltenborg. Zij luidt dan ook de noodklok. 'Want bij ons is het nog nooit zo leeg geweest.'

Niet overal problemen

Hoe anders is dat in de provincie. In Appingedam bijvoorbeeld bij Hergebruik Plus hebben ze daar geen last. Er is voorlopig genoeg aanvoer. En ook in de kringloopwinkel van Wedeka in Veendam kennen ze het probleem niet: 'We hebben natuurlijk minder klanten dan in de stad Groningen en nu met de coronarichtlijnen natuurlijk ook minder klanten bij ons in de winkel. De aanvoer blijft bij ons wel op peil', ziet Harrie Engelsman van Wedeka in Veendam.

'Niks aan zo'

Bij Mamamini hopen ze dat de magazijnen snel weer vol lopen. Sinds een paar dagen zijn de inboedelteams weer op de weg en wordt er mondjesmaat weer wat opgehaald. 'Onze medewerkers mogen niet bij de mensen naar binnen, en de bereidwilligheid om zware spullen aan de weg te zetten is ook niet echt groot', ziet Stoltenborg. 'Het moet niet te lang meer duren, het is niks aan zo.'

