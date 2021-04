Dit zijn de nieuwe coronaregels voor als je toch in Duitsland moet zijn

Duitsland scherpt vanaf vandaag de regels aan voor het grensverkeer met Nederland. Dat komt omdat ons land momenteel meer dan tweehonderd coronabesmettingen per honderdduizend inwoners telt. Wat houden die nieuwe regels in?

Uitgangspunt is: blijf thuis, ga de grens niet over, kom niet naar Duitsland. Moet je er per se heen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Je moet je reis aanmelden. Dat kan door het invullen van een formulier via www.einreiseanmeldung.de. Er zijn een paar uitzonderingen: ben je op doorreis en/of verblijf je korter dan 24 uur in Duitsland, dan hoef je dat vooraf niet te melden.

2. Het principe is: iedereen vanaf zes jaar moet een negatief testresultaat bij zich hebben dat niet ouder is dan 48 uur. Er worden geen grenscontroles ingesteld, maar de Duitse politie controleert in de grensregio steekproefsgewijs. Als je het gevraagde testbewijs niet kunt overhandigen, kun je een boete krijgen. En je moet je direct melden bij de lokale gezondheidsautoriteiten om je daar alsnog te laten testen.

Er zijn uitzonderingen, die adviesorgaan GrensInfoPunt op een rijtje heeft gezet. (GrensInfoPunt geeft adviezen over grenszaken en wordt gefinancierd door onder meer Nederlandse en Duitse gemeenten en provincies en door de Europese Unie.)

Dus: als ik een recente negatieve test bij me heb, dan mag ik de grens over om boodschappen te doen in bijvoorbeeld Bunde of Leer?

Strikt genomen mag dat, maar het is beslist niet de bedoeling. Aan beide kanten van de grens is het aantal besmettingen hoog. Dus hoe minder grensverkeer, hoe beter. Overigens: officieel verlangt de Nederlandse overheid van iedereen die terugkomt uit Duitsland dat hij tien dagen in quarantaine gaat. Na vijf dagen kun je je laten testen en als de uitslag negatief is, vervalt de rest van de quarantaineplicht.

Maar al met al worden dat hele dure en tijdrovende boodschappen. Voorlopig kun je dus maar beter je inkopen aan deze kant van de grens doen. Daar zullen de supermarkteigenaren en pomphouders in Oost-Groningen vast blij mee zijn.

Wat als ik Nederland woon, maar in Duitsland werk, naar school ga of studeer?

Ook in deze gevallen moet je een recent negatief testresultaat kunnen laten zien, maar dat mag maximaal 72 uur oud zijn in plaats van maximaal 48 uur. Dat betekent in het geval van een vijfdaagse werkweek dat je aan twee tests per week genoeg hebt. Overigens hoeven ouders die hun kind naar school brengen of weer komen halen, daarvoor geen testbewijs bij zich te hebben, op voorwaarde dat ze direct weer naar huis gaan.

En andersom? Dus als ik in Duitsland woon, maar in Nederland werk, naar school ga, of studeer?

Dan geldt hetzelfde. Als je terugkeert naar Duitsland, moet je een negatief testbewijs bij je hebben dat niet ouder is dan 72 uur.

Hoe zit het als ik familie wil bezoeken in Duitsland?

Ook in dit soort gevallen volstaat een test van maximaal 72 uur oud. Het gaat dan bijvoorbeeld om partnerbezoek of bezoek aan familie in de eerste graad.

Waar kan ik mij laten testen als ik naar Duitsland moet?

De GGD geeft voor dit doel geen bewijs af. Je zult daarvoor dus naar een commerciële tester moeten. Overigens hoef je niet per se een recente pcr-test bij je te hebben. Een sneltest (antigeentest) volstaat. Hetzelfde geldt voor een zelftest, als die tenminste onder deskundig toezicht is afgenomen.

Ik ben vrachtwagenchauffeur en rij beroepshalve geregeld over de Duitse wegen. Geldt die meld- en testplicht ook voor mij?

Nee, transportmedewerkers hoeven hun reis niet vooraf aan te melden, ook als ze langer dan 24 uur in Duitsland moeten zijn. Wat betreft de testplicht: ook hieraan hoeven chauffeurs niet te voldoen, als ze niet langer dan 72 uur in Duitsland hoeven te zijn. Uiteraard op voorwaarde dat ze zich houden aan de algemene coronaregels, dus voldoende afstand houden van andere personen en de hygiëneregels volgen.

Dat was het?

Voorlopig wel. Hierboven staan de voornaamste regels, maar het is geen uitputtende opsomming. Om een voorbeeld te noemen: in Noordrijn-Westfalen gelden andere, soepeler regels dan in Nedersaksen. Maar er zijn ook deelstaten waar juist strengere regels gelden. Als je het fijne ervan wilt weten, kijk dan hier. Let wel: ook in Duitsland veranderen de coronaregels van tijd tot tijd. Dus de garantie op dit artikel is beperkt.

Nog één vraag: als ik gevaccineerd ben en ik wil naar Duitsland, waarom moet ik mij dan toch laten testen?

Het klinkt inderdaad logisch: een vaccinatiepaspoort en je bent van alles af. Maar de lidstaten van de EU moeten het daar eerst wel over eens worden en zover is het nog lang niet. Bovendien moet ook eerst onomstotelijk vaststaan dat een gevaccineerd persoon geen andere personen kan besmetten. Voorlopig zullen grensgangers in de meeste gevallen zich dus nog (regelmatig) moeten laten testen.

