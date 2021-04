RIVM verwacht lagere piek derde golf: 'Zou mooi zijn als het klopt'

'Het zou mooi zijn als het klopt.' Viroloog Bert Niesters van het UMCG blijft nuchter onder de hoopvolle voorspellingen, die maandagavond via Nieuwsuur naar buiten kwamen. Uit grafieken van de nieuwe RIVM-prognose blijkt dat op de piek niet 1400 maar 800 patiënten met corona op de intensive care liggen.

'Groei besmettingen neemt niet verder toe'

Niesters: 'Ik vind het wel lastig dat er steeds dingen bekend worden, zonder duiding.' De toelichting van het RIVM komt namelijk pas woensdag, tijdens de technische briefing van de Tweede Kamer.

Peter van der Voort, hoofd van de intensive care in het UMCG, is 'blij verrast.' Net als Niesters beschouwt hij zichzelf niet als expert in de modellen van de coronapandemie, maar vreemd vindt hij de meer optimistische uitgangspunten niet.

'De groei van het aantal besmettingen neemt niet verder toe. Dan verwacht je dat ook het aantal ziekenhuisopnames in de weken erna niet verder groeit.'

Wel steeds meer patiënten op ic in Noorden

De bezetting op de noordelijke ic's is wel serieus te noemen. Op dit moment liggen in onze provincie 31 patiënten met corona op de intensive care; dit aantal werd alleen tijdens de eerste golf gehaald. Van der Voort: 'We hebben nu meer ic-bedden in de lucht dan tijdens de tweede golf.'

Toch is de toename niet direct verontrustend en misschien zelfs wel reden voor het optimisme van het RIVM. 'De opgaande lijn is wel beperkt. Het gaat niet in de aantallen zoals in de eerste en tweede golf. Misschien is dat een teken dat de top niet zo hoog gaat worden', denkt Van der Voort.

Niesters: 'Ik vind het lastig te interpreteren. Is het nou echt aan het afvlakken? Op het coronadashboard van de overheid staat alles overal nog op rood, dus goed gaat het niet.'

Hoe zijn de cijfers dan?

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal positieve coronauitslagen vorige week zeven procent afnam in vergelijking met de week ervoor. Er werd ook minder getest, vermoedelijk vanwege het paasweekend.

Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, vertelt aan de NOS dat we nu midden in de derde golf zitten.

'De afgelopen weken hebben we forse toenames gezien bij de besmettingen en de ziekenhuisopnames. Op basis van de meest recente ic-cijfers verwachten we nu dat we half april de piek bereiken. De komende twee weken gaan we zien of we dat uitkomt.' Ze benadrukt dat de modellen wel flinke onzekerheidsmarges hebben.

Ziekenhuizen overal nog druk bezet

Landelijk werden afgelopen week minder nieuwe mensen opgenomen in het ziekenhuis (-3 procent) dan een week eerder; wel groeide het aantal nieuwe ic-patiënten met corona met bijna twintig procent. De bezetting van de intensive care is tien procent hoger dan een week geleden.

Volgens het RIVM is de druk op de ziekenhuizen daarmee 'onverminderd hoog'. Volgens Ernst Kuipers van het van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is eind deze week een betere inschatting te geven.

