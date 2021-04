Regionaal busvervoer komt de komende jaren 24 miljoen euro tekort

Een bus van Qbuzz rijdt over het Emmaviaduct in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het busvervoer in Groningen en Drenthe kampt voor volgend jaar met een tekort van 9 miljoen euro. En tot en met 2025 loopt dat tekort zelfs op tot 24 miljoen euro. Het is allemaal het gevolg van de coronacrisis en dat gaat de reiziger merken.

Het komende jaar wordt in ieder geval drie miljoen euro bezuinigd op de dienstregeling, vertelt voorzitter van het OV Bureau Groningen-Drenthe en provinciebestuurder en Fleur Gräper (D66).

'Je moet dan met name denken aan de frequentie van bussen', legt ze uit. 'Dus waar eerder een bus vier keer per uur ging, gaat hij straks misschien nog maar twee keer per uur.'

Mogelijk ook lijnen geschrapt

Sommige buslijnen lopen het risico helemaal uit de dienstregeling te worden gehaald. Dat geldt met name voor lijnen die parallel lopen aan bijvoorbeeld een treinverbinding, verwacht Gräper. Exacte lijnen kan ze nog niet noemen, omdat dat ervan afhangt of er nog geld uit Den Haag komt.

We verwachten in 2025 pas weer enigszins op niveau te zitten qua reizigersaantallen' Provinciebestuurder en Fleur Gräper

Nog niet genoeg bezuinigd

'We besparen hiermee drie miljoen, maar dat is niet genoeg', zegt Gräper. Zij hoopt op een hogere bijdrage vanuit het Rijk, omdat het nog lang gaat duren voordat de reizigersaantallen in het openbaar vervoer weer op het niveau van pre-corona zijn. De tekorten zijn gebaseerd op een situatie zonder extra Rijksbijdrage.

'We verwachten in 2025 pas weer enigszins op niveau te zitten qua reizigersaantallen', aldus Gräper. Dat betekent dat de inkomsten in het busvervoer nog jarenlang achter zullen blijven. 'Maar nog verder in de dienstregeling snijden wil je ook niet. Dan krijg je gaten in je netwerk.'

Gräper: 'We blijven ons inzetten om extra geld van het Rijk te krijgen. Rijkssteun is onmisbaar.'

