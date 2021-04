Huisarts ziet ongerustheid over AstraZeneca: 'Kiezen uit twee kwaden'

'We hebben driehonderd uitnodigingen verstuurd; we verwachtten eerst dat er zo'n 250 zouden komen. Dat worden er nu misschien niet meer dan tweehonderd.'

'Dokter, wat moet ik doen?'

Het AstraZeneca-vaccin staat al enige tijd ter discussie. De inentingen met dit vaccin werden stilgelegd uit zorgen om mogelijk gevaarlijke bijwerkingen, eind maart kwam de vaccinatie weer op gang en inmiddels ligt het voor mensen tot zestig jaar weer stil. Reden: vijf meldingen van de bijwerking trombose in combinatie met verlaagde bloedplaatjes.

Al deze commotie over het vaccin blijft niet zonder gevolgen, vertelt huisarts Meijer in Warffum. 'We hebben nu vier afzeggingen binnen en ook nog ongeruste reacties van mensen die vragen: dokter, wat moet ik doen?'

Er gaan veel meer mensen dood aan de pil en daar valt niemand over Huisarts Bob Meijer uit Warffum

Patiënt moet zelf beslissen, maar Meijer weet het wel

Meijer kan dat niet voor zijn patiënten beslissen, maar hij gaat wel het gesprek aan. 'Ik zeg dan: in een ideale wereld waarin een alternatief onmiddellijk beschikbaar is, zou ik dat doen. Dat is er niet, dus dan is het wachten op een ander vaccin, waarvan je niet weet hoe lang het duurt.'

Uit zijn woorden blijkt duidelijk wat hij zelf vindt: 'Hoe langer we wachten, hoe meer mensen doodgaan aan corona. Als we het vaccin gebruiken gaat er in Nederland misschien nog één iemand door. Dat is vreselijk, maar als we het uitstellen gaan er misschien wel een paar duizend extra dood. Het is kiezen uit twee kwaden, zeg ik dan, en u moet dat zelf afwegen.'

Zelf maakt hij zich geen zorgen over de veiligheid van AstraZeneca. 'Er gaan veel meer mensen dood aan de pil en daar valt niemand over. Er wordt heel erg met twee maten gemeten.'

'Zo snel mogelijk en zoveel mogelijk'

Huisartsenpraktijk Warffum staat te popelen om te beginnen met vaccineren. Groningse praktijken krijgen het vaccin vrijdag geleverd, zaterdag kunnen Warffumers tussen de 61 en 64 jaar in evenementenhal Op Roakeldais terecht voor hun prik. Veel andere praktijken gaan pas in de week erna van start.

Meijer: 'Vrijdag komt het vaccin en dus kunnen we zaterdag vaccineren. Als er iets misgaat met de inkoop of levering, dan moeten we al die mensen afbellen. Maar we moeten in dit land zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk vaccineren, dat is de opdracht. Daar dragen wij ons steentje aan bij. We moeten de klus gewoon klaren.'

Sommigen moeten wachten op nieuw besluit kabinet

Omdat AstraZeneca alleen is stilgelegd voor mensen onder de zestig kunnen huisartsen hun doelgroep (zestigplussers) gewoon inenten. Alleen de patiënten met onderliggend lijden (zoals Syndroom van Down en obesitas) die ook in deze ronde aan de beurt waren en die jonger zijn dan zestig, vallen vooralsnog buiten de boot.

Woensdag komt het Europees Geneesmiddelenbureau met nieuw onderzoek naar bijwerkingen van het vaccin. Het kabinet neemt daarna een nieuw besluit over inzet van het vaccin voor mensen onder de zestig.

Lees ook:

- Vaccinatie voor 61- en 62-jarigen vervroegd van start in Groningen

- Waar blijven de vaccinaties in Groningen?

- Alles over het coronavirus in ons liveblog