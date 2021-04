Concerten en theaters ook in Groningen weer met sneltest te bezoeken

Dat laat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag weten.

Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app.

Vrijdag eerste proefevenement al

Al aanstaande vrijdag, 9 april, openen de Der Aa kerk in Stad en de kerk in Garmerwolde hun deuren. Dat gebeurt onder de noemer 'Openen monumenten'. In de kerken is plek voor respectievelijk 150 en 100 bezoekers.

Volgende week naar theaters of concerten

Op dinsdag 13 april is het de beurt aan Spot Groningen (180 toeschouwers) en het Grand Theater in Stad (65 toeschouwers) om een voorstelling te organiseren. MartiniPlaza mag die dag zelfs een voorstelling opvoeren voor 450 man publiek. Op 14 en 15 april volgen er nog meer voorstellingen bij de drie genoemde culturele instellingen.

In poppodium Vera staat op 25 april het eerste optreden gepland. Daar mogen vijftig bezoekers bij zijn.

Bekijk hieronder de volledige programmering (klik hier voor groter formaat):

Overzicht van Groningse proef-voorstellingen (Foto: vscd.nl)

Groninger Museum doet mee aan 'museumweek'

Het Groninger Museum mag op 19 april weer onder voorwaarden open, voor maximaal 300 bezoekers die negatief getest zijn. Dat gebeurt in het kader van de 'Museumweek'.

Kroegen nog niet open

Wie graag in Groningen naar de kroeg wil, moet nog even geduld hebben. De proef met het openen van cafés vindt plaats in de provincie Utrecht. Een gokje wagen kan op 17 april wel in Stad. Op die dag opent het Fairplay Casino zijn deuren voor een beperkt aantal bezoekers.

Fans welkom bij PSV-FC Groningen

Ook sportwedstrijden doen mee aan de proef met publiek. Zo mogen er op 24 april 4000 toeschouwers naar de wedstrijd PSV-FC Groningen kijken. Of daar ook Groningse supporters welkom zijn, is niet duidelijk.

Klauteren en turnen

Ook voor sport- en jeugdactiviteiten heeft het kabinet een proef bedacht. In Groningen mag daardoor indoor speelhal Monkey Town op 17 april open voor honderd personen. En studenten turnvereniging STUGG mag op 22 april een 'trainingsinstuif' organiseren voor hetzelfde aantal mensen.

De Jonge noemt proeven 'voorzichtig en verantwoord'

Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met toegangstesten 'voorzichtig en verantwoord' activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om 'niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers'.