Concerten en theaters ook in Groningen weer met sneltest te bezoeken (update)

Dat laat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag weten.

Vooraf testen op Suikerunieterrein

Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. De Groningse testlocatie voor alle proef-evenementen is bij het Stadslab op het Suikerunieterrein. Die wordt beheerd door Stichting Open Nederland, zo meldde de NOS eerder.

Een test bij een locatie van de GGD is dus niet geldig.

Vrijdag eerste proefevenement al

Al aanstaande vrijdag, 9 april, openen de Akerk in Stad en de kerk in Garmerwolde hun deuren. Dat gebeurt onder de noemer 'Openen monumenten'. In de kerken is plek voor respectievelijk 150 en 100 bezoekers. In de Akerk kun je op 9, 10 en 11 april de tentoonstelling ‘Gimme Shelter’ bezoeken.

Hoe bezoek je een tentoonstelling?

De Akerk is te bezoeken met een negatieve test. Hoe werkt dat? Beheerder van de kerk, Stichting Oude Groninger Kerken, meldt daar het volgende over: 'Eerst maakt de bezoeker een reservering door een e-mail te sturen naar: pilot@groningerkerken.nl. Vervolgens ontvangt de geïnteresseerde een e-mail van ons met daarin een link (https://www.testenvoortoegang.nl). Via deze link kan een sneltest ingepland worden. Op vertoon van een negatief testbewijs van maximaal 40 uur oud, kan op 9,10 of 11 april de Akerk bezocht worden.'

MartiniPlaza (Foto: Cunera van Selm/RTV Noord)

Drie dagen theaters en concerten

Op dinsdag 13 april is het de beurt aan Spot Groningen (De Oosterpoort en Stadsschouwburg) en het Grand Theater in Stad om een voorstelling te organiseren. Uit de programmering blijkt dat in de schouwburg drie avonden cabaret te zien is.

MartiniPlaza organiseert op donderdag 15 april een concert van het Noordpoolorkest met Pé & Rinus. Dat gebeurt voor een zaal met 450 man publiek. Aanvankelijk stonden er drie voorstellingen gepland, maar dat bleek gezien de korte termijn niet haalbaar, meldt programmeur Annerie Knol. Woensdagochtend om 10.00 uur start de kaartverkoop via de website van Martiniplaza.

In poppodium Vera staat op 25 april het eerste optreden gepland. Daar mogen vijftig bezoekers bij zijn.

Informatie over kaartverkoop

Via de websites van de podia vind je meer informatie over de programma’s en de kaartverkoop, meldt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Bekijk hieronder de volledige programmering. Voor Martiniplaza geldt bovenstaande aanpassing (klik hier voor groter formaat):

Overzicht van Groningse proef-voorstellingen (Foto: vscd.nl)

Groninger Museum doet mee aan 'museumweek'

Het Groninger Museum mag op 19 april weer onder voorwaarden open, voor maximaal 300 bezoekers die negatief getest zijn. Dat gebeurt in het kader van de 'Museumweek'.

Kroegen nog niet open, wel gokken

Wie graag in Groningen naar de kroeg wil, moet nog even geduld hebben. De proef met het openen van cafés vindt plaats in de provincie Utrecht. Een gokje wagen kan op 17 april wel in Stad. Op die dag opent het Fairplay Casino zijn deuren voor een beperkt aantal bezoekers. Holland Casino opent in het Noorden alleen in Leeuwarden.

Fans welkom bij PSV-FC Groningen

Ook sportwedstrijden doen mee aan de proef met publiek. Zo mogen er op 24 april 4000 toeschouwers naar de wedstrijd PSV-FC Groningen kijken. Of daar ook Groningse supporters welkom zijn, is niet duidelijk.

Klauteren en turnen

Ook voor sport- en jeugdactiviteiten heeft het kabinet een proef bedacht. In Groningen mag daardoor indoor speelhal Monkey Town op 17 april open voor honderd personen. En studenten turnvereniging STUGG mag op 22 april een 'trainingsinstuif' organiseren voor hetzelfde aantal mensen.

De Jonge noemt proeven 'voorzichtig en verantwoord'

Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met toegangstesten 'voorzichtig en verantwoord' activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om 'niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers'.