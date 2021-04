Pé en Rinus spelen weer voor publiek: 'Hartstikke leuk, te gek!'

'Hartstikke leuk, te gek!' Frank den Hollander (Rooie Rinus) kijkt ernaar uit dat Pé & Rinus volgende week donderdag weer mogen optreden voor publiek, in MartiniPlaza in de stad Groningen.

Dat gebeurt voor een zaal waarin ruimte is voor 450 man publiek. Het maakt onderdeel uit van een aantal proefevenementen waar mensen die een negatieve coronatest kunnen tonen naar binnen mogen.

'Met het orkest erbij staan we met 32 man op het podium. Als je dan allemaal 1,5 meter afstand moet houden, heb je wel twee podia nodig', zegt Den Hollander.

'Niets liever dan weer open'

Ook in het Grand Theatre in de stad Groningen staan twee optredens gepland, tot vreugde van directeur Niek vom Bruch. 'We zijn heel blij! We zijn hiervoor benaderd en willen natuurlijk niets liever dan weer open. Bij ons is ruimte voor 65 mensen in de zaal.'

Het gaat om een proef. Een échte openstelling zit er nog niet in. En dat zal voorlopig ook nog wel even duren, vermoedt Vom Bruch. 'Ik verwacht pas eind mei, begin juni verdere versoepelingen. Ik vrees dat de theaters pas later aan de beurt zijn, maar wie weet. We kunnen nu eerst weer wat doen, de mensen kunnen weer ergens naartoe.'

'We zijn sowieso voorzichtig'

Zorgen dat je fit blijft, is het devies voor Rooie Rinus. 'We zijn sowieso voorzichtig, ik werk ook al een jaar vanuit huis. Ik ben maar drie keer op de universiteit geweest, waar ik werk. Ik zie Peter (de Haan, Pé Daalemmer - red.) regelmatig, maar dan proberen we wel zo veel mogelijk afstand te houden.'

Hoe werkt het?

Om naar een van de deelnemende voorstellingen of optredens te gaan koop je een kaartje. Vervolgens maak je een afspraak voor een test via de website Testen voor toegang. Alleen met een negatieve testuitslag ben je welkom. Meer informatie over de proefevenementen in Groningen vind je hier.

