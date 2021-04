Zeeforellen met zenders moeten tocht naar Waddenzee in kaart brengen

Het is een niet alledaags tafereel bij het normaal zo rustige wandelpad langs het Oude Diep vlakbij Peize. Er staan allerlei busjes en een tent waarin geopereerd wordt. De uitzet is letterlijk en figuurlijk een hele operatie. Voordat de jonge zeeforel het water in mag wordt deze voorzien van een heel klein zendertje.

Wouter van der Heij van de Waddenvereniging laat een zendertje zien (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Door deze zenders hopen vissers en milieubeschermers in kaart te brengen hoe de zeeforellen zich bewegen. 'Op diverse plekken van de trekroute hebben we ontvangers geplaatst. Als de vissen daar nu langs zwemmen, worden ze gedetecteerd', vertelt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. 'Als er knelpunten zijn, kijken we of dat opgelost kan worden.'

Knelpunten in kaart brengen

Eerdere uitzettingen van zeeforellen hebben tot nu toe te weinig opgeleverd. 'Na vorige uitzettingen bleek dat de zeeforel niet meer terugkwam. Met de zenders hopen we meer inzicht te krijgen in routes en knelpunten'. Die worden vervolgens aangepakt.

De zeeforellen worden uitgezet (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Zo'n knelpunt zat bijvoorbeeld bij de sluizen van het Lauwersmeer. Daar is nu een doorgang voor vissen gemaakt.

Het uiteindelijke doel is de visstand in de Waddenzee en de beekjes, op het vaste land, te herstellen. 'De zeeforel kom je soms nog tegen in grote rivieren. Maar in beekjes zoals deze is de soort vrij zeldzaam geworden. In Denemarken hebben ze soortgelijke acties gedaan met succes. Daar is de zeeforel op sommige plekken weer terug', legt Van der Heij uit.

Een zeeforel (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Er mag niet op de zeeforel gevist worden in Nederland. 'Het is een rode lijst-soort. Dat wil zeggen. Als je deze vis vangt, moet je hem direct weer terugzetten in het water. Het is een project om de hele migratieroute in kaart te brengen', vertelt Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe.

'Misschien slaagt het project en kunnen we over twintig jaar wel weer de vis mee naar huis nemen voor consumptie. In Denemarken is dat al weer toegestaan door het succes van de projecten daar', zegt Mensinga. 'Maar zover is het hier nog lang niet. We hopen eerst dat dit slaagt en er weer een natuurlijke populatie kan ontstaan.'

