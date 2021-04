Enquête: Hoe ga jij om met de coronamaatregelen?

Makkelijk is het voor niemand: de coronamaatregelen waar we ons al meer dan een jaar aan moeten houden. Wij willen graag weten hoe jullie ermee omgaan.

Van handen wassen tot niet meer op visite

Het begon met handen wassen en vooral geen handen schudden; sindsdien kwamen er allerlei maatregelen bij. We leven in een anderhalvemetersamenleving en dragen in publieke ruimten een mondkapje. Sinds de huidige lockdown mogen we maximaal één bezoeker ontvangen en moeten we na tien uur 's avonds binnen zijn.

Lukt het je om je aan al deze maatregelen te houden of sjoemel je wel eens een beetje? Welke maatregel vind je het lastigst om te volgen? En wat vind je van de regels?

Vertel ons hoe het gaat: hou je het nog vol?

We stellen de vragen zonder te oordelen; iedereen maakt zijn eigen keuzes. Het doel van de vragenlijst is meer te weten komen over hoe Groningers met de maatregelen omgaan, nu we alweer meer dan een jaar in deze crisis leven. Net als bij voorgaande vragenlijsten hopen we een aantal mensen te kunnen spreken voor een mooie reportage. Wie dit niet wil, vult de vragenlijst anoniem in; ook daar zijn we blij mee.

Werkt de enquête niet? Klik dan hier.

