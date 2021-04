FC hoopt op aanwezigheid supporters bij laatste thuiswedstrijden

FC Groningen hoopt dat tijdens de laatste twee thuiswedstrijden tegen Sparta en AZ er weer in beperkte mate publiek welkom is in het stadion.

‘Ik ben blij met de ontwikkelingen’, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. Maandag werd duidelijk dat er weer beperkt publiek welkom is tijdens de wedstrijden die worden afgewerkt in speelronde dertig.

FC Groningen speelt dan de uitwedstrijd tegen PSV. Tijdens die wedstrijd zullen er zo’n 4000 supporters van de Eindhovenaren welkom zijn in het Philips Stadion. Dan zijn supporters van FC Groningen niet welkom. ‘Dat is nog een brug te ver’, vertelt Gudde. ‘Het lijkt me logisch dat je eerst kijkt naar de thuisspelende ploeg.’

Goede kans

Of er ook publiek welkom is tijdens de speelrondes daarna is nog niet duidelijk, vertelt de algemeen directeur. ‘We zien een goede kans dat er tijdens de laatste vier speelrondes beperkt publiek welkom is. Het zal dan een beetje het scenario worden wat we hadden in de thuiswedstrijd tegen PSV, met als toevoeging dat je met een negatieve testuitslag binnen moet komen. Mochten we tegen Sparta en AZ met publiek kunnen spelen, dan kan elke seizoenkaarthouder toch nog een wedstrijd bezoeken.’

We focussen ons nu op het licht aan de horizon Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

Toch houdt Gudde wel een slag om de arm. ‘De overheid bepaalt, maar we focussen ons nu op het licht aan de horizon. Ik ben blij dat er perspectief wordt geboden, want als we spreken over 2 mei, dan speelt FC Groningen tegen Sparta, dan zitten we meer dan een jaar in deze situatie.’

Anders dan anders

Mocht FC Groningen dit jaar de play-offs bereiken, dan volgen bij overwinning nog twee extra wedstrijden aan het eind van de competitie. Door de coronacrisis is de opzet van het toetje van de competitie anders dan voorheen. Voorheen werden die wedstrijden uitgesmeerd over een thuis- en uitwedstrijd. Nu zal het slechts over één wedstrijd gaan.

Indien Groningen vijfde of zesde wordt, dan zal er dus nog een extra thuiswedstrijd gespeeld kunnen worden, waar dan wellicht ook publiek welkom is.

