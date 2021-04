Inge van Calkar zingt in het Nederlands over Groninger verzetsheld Kornelus Baas

Kornelus Baas uit Oude Pekela was communist en werd na de inval van de Duitsers in 1940 leider van verzetsgroep Noorderlicht. Al in april 1942 werd hij door de SS opgepakt, een jaar later stierf hij in een concentratiekamp.

Zangeres Inge van Calkar uit Groningen nam het verhaal van Kornelus Baas als basis voor haar nieuwste lied: Noorderlicht.

‘Wat mij aanspreekt in het verhaal van Kornelus Baas is de tragiek,’ legt Inge van Calkar uit. ‘Hij wordt al vrij snel opgepakt en gedeporteerd naar een concentratiekamp. Na zijn dood was er ook nog eens ellende voor zijn familie. Communisten werden met de nek aangekeken en zijn vrouw kreeg geen weduwenuitkering.’

75 jaar is helemaal niet zo lang geleden Inge van Calkar - zangeres

Aanleiding voor Van Calkar om het lied te schrijven was het provinciale project 'Vrijheidsliedjes', waarin Groninger artiesten werden uitgenodigd een lied te maken over de Tweede Wereldoorlog. Eerder verschenen er songs van onder meer Bert Hadders, Swinder en Wat Aans!.

Noorderlicht, eerste lied in het Nederlands

Voor het schrijven van het lied dook Inge van Calkar eerst in de geschiedenis van Groningen en de Tweede Wereldoorlog. ‘Eerst twijfelde ik over een lied over die periode, het leek zo ver weg. Maar als je dan die verhalen leest, dan schrik je van hoe heftig die tijd is geweest. Ik zag oude beelden van de gebombardeerde Grote Markt en realiseerde me dat 75 jaar eigenlijk helemaal niet zo lang is geleden.’

Ik maak voor de zekerheid elke songtekst nu in het Nederlands Inge van Calkar - zangeres

De confrontatie met de Groninger oorlogsverhalen zorgden er ook voor dat ze in het Nederlands is gaan schrijven. ‘Ik ben eerst in het Engels begonnen, maar dat vond ik toch gek. Ik schrijf over een communist uit Oude Pekela die zich verzet tegen de Duitsers en dan ga ik daar in het Engels over zingen. Dat klopte niet naar mijn gevoel.’

Hoewel Van Calkar vorig jaar al een Nederlandstalig troostlaidje voor RTV Noord opnam, is Noorderlicht haar eerste studiotrack in het Nederlands en waarschijnlijk niet de laatste. ‘Ik ben net weer aan het schrijven, want ik ga binnenkort weer de studio in en nu ben ik voor de zekerheid elke tekst ook in het Nederlands aan het maken.’

Bekijk hier de videoclip van Inge van Calkar:

Lees ook:

- Oud-schoolgebouw Wehe is de 'perfecte filmset' voor Inge van Calkar