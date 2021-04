Zwemmers in De Papiermolen ondanks de kou: 'Het is prima hoor'

'Ik denk dat het er een stuk of 40 zijn', schat badmeester Ron het aantal zwemmers.

Bezoekers van het stadszwembad moeten drie dagen van tevoren reserveren. 'Soms zeggen mensen af, maar we zien eigenlijk dat over het algemeen elk uur vol zit.'

'Goed te doen'

Maar is het niet véél te koud om te zwemmen? 'Nee', zegt de badmeester. 'Het is in het water een stuk warmer dan buiten het water. Ik heb het net even gevoeld en het is goed te doen. Mensen willen toch weer.'

Bekijk hier hoe er in de kou wordt gezwommen:

Eén vrouw die met een ferme borstcrawl baantjes trekt bevestigt dat beeld. 'Het is prima hoor. Zie je het water stomen? Ik probeer elke dag te gaan, maar in de werkelijkheid komt het neer op één of twee keer per week. Heerlijk!'

Vervroegd open

De Papiermolen ging vorige week vervroegd open omdat de vraag naar buitenzwemmen in het voorjaar stijgt. Het binnenbad blijft vanwege corona voorlopig gesloten.

