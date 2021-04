Kleedkamer Noord #20 (met o.a. Bennie Tuinstra): 'Maak je keuze en laat de rest maar lullen'

Nu veel aandacht voor de Groningse judoka's en hun battles met de concurrenten om dat Olympische ticket. We horen Grol, maar ook zijn 'vriend' Roy Meijer en de concurrent van Kim Polling: Sanne van Dijke. Daarnaast bespreken we het gedoe tussen Lycurgus en het door corona geteisterde Dynamo, want wanneer worden die finales afgewerkt? En met Bennie Tuinstra doen we een spelletje 'Hints', want de volleyballer mag nog niet helemaal zeggen naar welke club hij gaat.

Ook praten we over Donar, dat nog niet die beloofde geoliede machine is. Verder de grootse tafeltennisplannen in Middelstum, met een nieuwe tafeltennisarena. En waarom heeft vriend van de show Siemen Mulder zijn conditietest eigenlijk niet gehaald?

De winterkleding is weer uit de kast getrokken (Foto: RTV Noord)



-Henk Grol: 'Roy Meijer en ik zullen nooit vrienden worden'

-Roy Meijer: 'Henk Grol en ik zullen nooit vrienden worden'

-Sanne van Dijke: 'Ik heb argumenten waarom Kim moet gaan, en ook waarom ik moet gaan'

-Henk Elderman: 'Ik heb het gevoel dat Grol het min of meer al een beetje weet..'

-Karel-Jan Buurke: 'Sinds de terugkeer van Koenis zie ik wel echt een andere spirit'

-Wytze Kooistra: 'Wat wij vinden? Wij willen het liefst zoveel mogelijk wedstrijden spelen'

-Bennie Tuinstra: 'Mijn opa zou gezegd hebben, maak je keuze en laat de rest maar lullen'

Beluister de aflevering hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Check rtvnoord.nl/podcasts/kleedkamer-noord om te volgen of abonneren via je favoriete podcastapp. Ook wordt de nieuwste aflevering elke week gepubliceerd in de RTV Noord-app en op de sportpagina van rtvnoord.nl.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.