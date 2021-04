Groningse zorginstellingen na oordeel EMA: 'We willen heel graag vaccineren'

Groningse zorginstellingen die zitten te wachten op het AstraZeneca-vaccin voor hun personeel zien in het oordeel van het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) geen belemmering. Lentis-bestuurder Arien Storm: 'Voor mij is het duidelijk: ga door met vaccineren; niet vaccineren is een groter risico.'

Erika Slikker van TSN beaamt dat: 'We hopen dat het vaccineren tegen corona voor degenen die dat willen, snel én ononderbroken door kan gaan.' Gehandicaptenzorginstelling Cosis wil ook zo snel mogelijk door, zegt woordvoerder Bert Middelbos. 'Het is de enige manier om corona een halt toe te roepen.'

EMA: bijwerking bestaat, maar is heel zeldzaam

Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) concludeert na onderzoek dat de combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes inderdaad een bijwerking is van AstraZeneca, maar wel een heel zeldzame. De voordelen van het vaccineren wegen daarmee nog steeds op tegen de risico's, vindt EMA.

Het kabinet wacht nog een advies van de Gezondheidsraad af voordat ze een besluit neemt over wel of niet doorgaan met AstraZeneca. Dat advies komt donderdag. Tot die tijd ligt de vaccinatie met dit vaccin van mensen onder de zestig helemaal stil.

AstraZeneca ingezet voor zorgmedewerkers

In onze provincie zou deze weken volop worden gevaccineerd met AstraZeneca. GGZ-instelling Lentis was blij 'eindelijk' aan de beurt te zijn, totdat vorige week opnieuw de stekker uit de vaccinatie ging. Bestuurder Arien Storm: 'We zijn als GGZ het enige zorgonderdeel waar de acute zorg nog niet is gevaccineerd. Dat begint ons echt op te breken.'

Onlangs moest de kliniek in Winschoten meer dan een week dicht vanwege een uitbraak, vertelt ze. 'Dat is een acute voorziening, bijvoorbeeld voor ernstig psychotische mensen of mensen die een einde aan hun leven willen maken. We konden daar toen niemand opnemen.' De kliniek in Groningen en collega-instellingen in Drenthe en Friesland moesten inspringen. Vaccinatie kan aan deze uitbraken een einde maken, maar 'al die medewerkers zijn nog niet gevaccineerd.'

Vaccinatiebereidheid afgenomen door stops

Bij Cosis, een instelling voor gehandicaptenzorg, was de vaccinatie van medewerkers al in volle gang. 'De vaccinatiebereidheid was erg hoog in het begin,' vertelt woordvoerder Bert Middelbos. 'Toen de eerste problemen kwamen, nam de bereidheid af en bij de tweede pauze werd het helemaal dramatisch. Cijfers heb ik niet, want we mogen als werkgever niet registreren, maar het zijn wel de geluiden.'

De wijkverpleegkundigen van TSN moesten ook wachten op AstraZeneca; de afgelopen weken waren ze net aan de beurt. De vaccinatiebereidheid was hoog en dus is alle vertraging een domper, vertelt woordvoerder Erika Slikker: 'Het is een belangrijke stap om de verspreiding van het virus te stoppen en het werken veiliger te maken. En dan helpen de tijdelijke vaccinatiestops en alle onduidelijkheid daaromtrent niet. Dat het onrust geeft, is vanzelfsprekend.'

Lentis ziet hetzelfde, vertelt Arien Storm: 'Het grootste risico is dat mensen gaan twijfelen en per keer wordt die schade groter.'

'Anti-vaccinatiecampagne op het werk mag niet'

Werknemers van zorginstellingen mogen zelf bepalen of ze zich laten vaccineren of niet. Werkgevers mogen geen druk uitoefenen en er ook niet naar vragen. Als werkgever in de zorg hoopt Lentis wel dat medewerkers het doen, vertelt Storm. 'We proberen de groep die al twijfelde zoveel mogelijk voorlichting te geven. We zorgen dat kennis beschikbaar is als ze vragen hebben en willen het vaccineren zo makkelijk mogelijk maken.'

Daar zitten wel haken en ogen aan, want ervaring in het land leert dat tien procent zich een dag na de vaccinatie ziek meldt vanwege bijwerkingen. 'We moeten daar wel rekening mee houden; dat niet eens een deel van een essentieel team uitvalt.'

Ook Cosis probeert vooral informatie te geven. Bert Middelbos kent wel geluiden bij zorgmedewerkers in het land die zich onder druk gezet voelen door hun werkgever. 'Wat je doet is echt een persoonlijk besluit. Het enige wat wij kunnen doen is extra informatie geven. Niet bedoeld om te beïnvloeden, maar om twijfel weg te nemen. We hopen dat mensen de tegengeluiden relativeren.'

Lentis stelt daarbij een heel duidelijke regel, vertelt bestuurder Storm. 'We spreken wel mensen aan die anderen overtuigen om zich niet te laten vaccineren. We willen op het werk geen anti-vaccinatiecampagne.' Wie zich niet laat inenten, moet met beschermingsmiddelen werken. Voor werk hoeft niemand te vrezen. 'Daarvoor is het personeelstekort in de zorg te groot.'

Huisartsen staan in de startblokken

Naast zorgmedewerkers staan ook gewone Groningers tussen de 61-64 jaar op de rol voor AstraZeneca; zij krijgen het van hun huisarts. Ook onder deze groep is twijfel ontstaan, merkte huisarts Bob Meijer in Warffum deze week. Door alle commotie over AstraZeneca krijgt hij ongeruste telefoontjes en afzeggingen binnen. Hij is weinig hoopvol gestemd dat het kabinet door durft te gaan met AstraZeneca.

'Ik hoop niet dat het kabinet te bang is om de verantwoordelijkheid te dragen. Ik ben bang dat de angst voor een overlijden van iemand die het vaccin krijgt de doorslag zal geven.'