Proef in Woltersum: fundering van dertien woningen onderzocht

De gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar funderingsproblemen bij dertien woningen in Woltersum. Veel inwoners van dat dorp hebben last van aardbevingsschade en kampen daarnaast met problemen aan de fundering van hun huis.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) hoopt dat de proef 'een aanzet is om de versterking in Woltersum eindelijk op gang te brengen.'

Veengrond

Een deel van de huizen in Woltersum staan op veengrond. Als die grond verdroogt, kan dat ervoor zorgen dat huizen verzakken.

Na beoordeling van de schade aan de fundering kan een inwoner van Woltersum straks 100.000 euro krijgen om de fundering aan het huis aan te pakken. De bedoeling is dat de versterking, het schadeherstel en de aanpak van de fundering daarna gelijktijdig plaatsvinden.

Je hebt niets aan versterking als je niets aan de fundering doet Roeland van der Schaaf - wethouder

Kastje naar de muur

'Mensen werden in de afgelopen tijd vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het was onduidelijk of ze wel of niet voor bepaalde vergoedingen in aanmerking kwamen. 'We willen de bewoners nu helpen, want het heeft helemaal geen zin om een huis te versterken als je niets aan de fundering doet', zegt wethouder Van der Schaaf.

Na de proef met dertien woningen wordt de fundering van de andere huizen in het dorp mogelijk ook onderzocht.

De wethouder verwacht niet dat de uiteindelijke uitkomst is dat alle 150 huizen in Woltersum funderingsproblemen hebben. 'Huizen die recenter zijn gebouwd hebben deze problemen minder.'

Drie tot vijf jaar

De eerste funderingsonderzoeken worden deze maand afgerond. Wethouder Van der Schaaf verwacht dat de totale aanpak van de woningen in Woltersum drie tot vijf jaar in beslag nemen.

In die periode is het voor de gemeente zaak om het vertrouwen in in het dorp te herstellen, erkent Van der Schaaf.

'Er is veel frustratie in Woltersum. We steken daar veel tijd in, maar het vertrouwen is moeilijk vast te houden. Dat is de afgelopen jaren te paard gegaan, we hopen het te voet weer beetje bij beetje terug te krijgen.'

Lees ook:

- NAM trekt kosten in twijfel: 'Onnodig veel versterking, duizenden schades onterecht vergoed'

- Bevingsschadeloket twijfelt aan deskundigen: 1500 melders moeten wachten