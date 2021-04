Groningen kent geen groei in aantal nieuwe coronabesmettingen

Het gaat al enkele weken beter in Groningen dan in de rest van het land. Hier hebben we 160 gevallen per 100.000; het laagste aantal van Nederland. Landelijk zijn er op 100.000 inwoners 279 positieve tests.

Vergeleken met een week eerder is de verdeling over de verschillende leeftijdsgroepen in Groningen vrijwel gelijk. De helft van de besmettingen gebeurt in de categorie tussen 30-64 jaar.

RIVM geeft nu ook inzicht in gevolgen van bezoek

In ruim de helft van de gevallen kon de GGD achterhalen waar de besmetting was opgelopen. Dit is vooral thuis (59 procent). Op plek twee volgde tot nog toe vrijwel altijd de categorie 'vrije tijd'; die plek wordt nu ingenomen door een nieuwe categorie, namelijk 'bezoek'. 23 procent van de besmettingen gebeurt 'bij bezoek in de thuissituatie'.

Volgens een woordvoerder van de Groningse GGD heeft het RIVM deze wijziging doorgevoerd, 'omdat 'de thuissituatie' een wat te grote vergaarbak werd van verschillende situaties. Die hebben ze opgeknipt in ‘huisgenoten’ en ‘bezoek’.' De categorie vrije tijd is vervallen.

Stad Groningen gaat goed

De meeste coronagevallen werden ontdekt in Pekela, Westerwolde, Stadskanaal, Oldambt en Midden-Groningen. De stad Groningen ligt onder het provinciaal gemiddelde (143 op 100.000).

Het aantal tests neemt niet verder toe en is zelfs afgenomen. Dit zou kunnen komen door de Paasdagen. Dit betreft alleen de testen die door de GGD zijn gedaan. Ziekenhuizen en verschillende zorginstellingen testen hun personeel zelf.