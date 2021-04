Kunnen we over vijf jaar elektrisch vliegen van en naar Groningen Airport Eelde?

Is het in de toekomst mogelijk met een elektrisch vliegtuig van of naar Groningen Airport Eelde (GAE) te reizen? Als het aan de oprichters van een nieuwe stichting ligt, is dit over een jaar of vijf realiteit.

De onlangs opgerichte stichting is PEM EM gedoopt, wat staat voor Providing Efficient New Energy Mobility. Vrij vertaald: mobiliteit op basis van groene energie. De naam is een knipoog naar de legendarische Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am. De stichting heeft als thuisbasis Groningen Airport Eelde. Eén van de oprichters is luchtvaartjurist Jochem Croon.

Wat is de concrete doelstelling van uw stichting?

'Het versnellen van de introductie van elektrisch vliegen op commerciële basis. Daarvoor is niet alleen onderzoek nodig voor de ontwikkeling van een elektrisch vliegtuig. Luchtvaart is een complexe operatie. Daar komt meer bij kijken, bijvoorbeeld de inrichting van een vliegveld. Wij zeggen dat je niet alleen ambitie moet hebben, maar ook moet uitspreken. Anders komt het er niet van.'

Wat is uw budget?

'Het is niet zo dat we een eigen budget hebben. Het geld zal moeten komen van overheden en bedrijven. Wij hebben contacten met veel deskundige partijen en willen die bij elkaar brengen om met elkaar de ambitie van elektrisch vliegen te verwezenlijken.'

Waarom heeft u Groningen Airport Eelde als thuisbasis gekozen?

'Elektrisch vliegen is milieuvriendelijk. Noord-Nederland loopt met zijn ambities op het gebied van de waterstofeconomie voorop in de energietransitie. Maar is er is nog een reden: elektrisch vliegen zal in de nabije toekomst voorlopig alleen mogelijk zijn op de korte afstanden, zoals bijvoorbeeld tussen Noord-Nederland en Scandinavië of Noord-Duitsland. Met dit soort verbindingen ontsluit je dus ook de eigen regio.'

De initiatiefnemers van PEM EM willen niet alleen de ontwikkeling van elektrisch vliegen bevorderen. Op den duur hopen ze zelf ook een eigen elektrische vliegmaatschappij op te richten.

Maar er bestaat toch nog helemaal geen elektrisch vliegtuig dat passagiers kan vervoeren?

'Nee, maar in 2025 of 2026 kan het wel zover zijn. Neem bijvoorbeeld Heart Aerospace, een Zweeds fabrikant die bezig is met de ontwikkeling van een elektrisch vliegtuig dat geschikt is voor commercieel gebruik. De capaciteit van dergelijke toestellen zal naar verwachting tien tot vijftien passagiers zijn.'