Leon uit Hoogezand wint NK digitaal autoracen: 'Het is levensecht'

De jarenlange training en vasthoudendheid van de Groninger blijkt zijn vruchten af te werpen: onlangs won Ackermann het Nederlands kampioenschap digitaal autoracen, voluit KNAF Digital Races, Grand Tourismo Sport Winter Cup 2021.

Elk bobbeltje voel je

Waar de racespelletjes in de jaren 90' nog pixel-achtig waren en van mindere kwaliteit, heeft de gamewereld inmiddels reusachtige sprongen gemaakt, vertelt hij.

Je kunt zelfs je handen breken als je het verkeerd doet Leon Ackermann - gamer

'Het voelt zeker echt nu. Ieder jaar wordt het beter. Je kunt alles zo instellen dat het net zo voelt alsof je in het echt rijdt. Als je het verkeerd doet, kun je zelfs je handen breken, omdat het heel veel kracht vereist.'

Het woord 'spelletje' dekt dus niet helemaal de lading meer, vindt Ackermann, die soms wel vijf uur per dag traint. 'Alles is levensecht. Elk bobbeltje of heuveltje voel je. Het wordt steeds realistischer.'

Andere klasse

Formule 1-coureur Max Verstappen stapt ook regelmatig in een digitale racesimulator om te oefenen, al is dat niet helemaal te vergelijken. 'Hij heeft een bewegende simulator. Die kost zo'n 30.000 euro. Die van mij is van aluminium. Daar zit ook hele goede software in, maar het is wel iets anders natuurlijk.'

Ackermann in actie (Foto: Privé-archief)

Dan de hamvraag: levert het digitaal autoracen ook wat op? 'Helaas niet', zegt de Groninger digi-coureur. 'Was dat maar zo. Ik win soms een paar honderd euro, maar heb geen sponsors.'