‘Deltaplan Lelylijn moet meeliften op kabinetsformatie’

Dat is de voornaamste reden dat er in stilte is gewerkt aan het Deltaplan en dat leden van Provinciale Staten er tot dusverre weinig over hebben gehoord, stelt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

Noordelijk bidbook

De oppositiepartijen Groninger Belang, SP en de Partij voor het Noorden hadden graag gezien dat ze eerder betrokken zouden worden bij het noordelijke bidbook, maar moesten zelf om een informatiebijeenkomst vragen.

‘Ik had minimaal verwacht dat wanneer de handschoen wordt opgepakt - wat op zich goed is - wij als Staten wel worden geïnformeerd met de mededeling dat het college aan de slag gaat’, zegt Bram Schmaal (Groninger Belang). ‘Samenwerken in Noord-Nederland is een probleem, ik snap best dat het ingewikkeld is om iedereen inhoudelijk op één lijn te krijgen, maar ook dat kun je vertellen aan Provinciale Staten.’

Gräper erkent dat de leden van de Staten eerder betrokken hadden kunnen worden. ‘Maar we hadden te maken met een hoog tijdsframe, namelijk dat we willen meeliften op de kabinetsformatie.’

Lelylijn als belangrijk onderdeel

In december vorig jaar riep de Tweede Kamer het ministerie van Infrastructuur op om te gaan werken aan een Deltaplan voor het Noorden. Het ministerie moet met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland werken aan een plan om wonen en werken in het noorden aantrekkelijker te maken, met de Lelylijn als belangrijk onderdeel.

In de informatiesessie wordt duidelijk dat de betrokken provincies en de gemeente Lelystad werken aan een bidbook waarin er in de regio Groningen minimaal 20.000 woningen worden gebouwd, er ruimte is voor het versnellen van de bestaande spoorlijn tussen Amsterdam - Zwolle, Assen en Groningen, de aanleg van de Lelylijn en de aanleg van de Nedersaksenlijn.

Gräper legt uit waarom ook de aanpak van de bestaande spoorlijn aan het bidbook is toegevoegd. ‘Het moet een product worden wat aansluit bij de verkiezingsprogramma’s, die pleiten voor de Lelylijn’, zegt Gräper. ‘Maar het moet ook een product zijn dat aansluit bij de wens voor de komende jaren, namelijk de constatering dat we er met de Lelylijn alleen dus niet zijn.’

Volgens Gräper was het namelijk een lastige opdracht om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen.

Best spannend

‘In de beginfase was het best spannend: gaat het ons lukken om met een gezamenlijk verhaal te komen?’, zegt ze. ‘Het was onduidelijk of het zou gaan lukken, maar toen we ergens halverwege waren, bleek dat we ertoe in staat waren.’

Het versnellen van het bestaand spoor is een wens van de provincies Groningen en Drenthe. De provincie Friesland wil graag de Lelylijn, die zorgt voor een nieuw spoordeel tussen Groningen en Lelystad via Drachten en Heerenveen. Ook Groningen zegt voor de Lelylijn te willen gaan.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord stelt dat de noordelijke provincies voor de Lelylijn moeten kiezen, omdat een nieuw kabinet geen miljarden gaat investeren in de Lelylijn én in versnellen via bestaand spoor. ‘Den Haag gaat niet én geld uittrekken voor versnellen van het bestaande spoor en voor de Lelylijn. Drenthe moet compensatie geboden worden’, zei Schroor daar eerder over.

Echt keuzes maken

Schmaal is het met Schroor eens. ‘Je moet echt keuzes gaan maken, anders krijg je niks. Andere regio’s hebben ook allemaal wensen. Dan komt Noord-Nederland in Den Haag aanzetten: ‘Doe maar een beetje Lelylijn en een beetje bestaand spoor.’ Dat gaat natuurlijk niet werken.’