Bergingsoperatie Eemslift Hendrika uitgesteld naar donderdag

De Noorse kustwacht heeft de handen vol aan de operatie rond het op drift geraakte Gronings schip Eemslift Hendrika. Nadat de twaalfkoppige bemanning dinsdag van boord is gehaald ging dinsdagnacht een deel van de lading overboord. De bergingsoperatie is uitgesteld tot donderdag.

Noorse bergingsploegen zijn ondertussen aangekomen bij de AQS Tor. Dit opvallend groene schip stond samen met een aantal andere schepen op het dek van de Eemslift Hendrika, maar viel er door de hevige golfslag vanaf nadat sjorkabels braken of losraakten.

Stuurloos

De splinternieuwe, 6,6 miljoen euro kostende AQS Tor, gebouwd op een werf in Kroatië in opdracht voor de Noorse eigenaar Moen Marine, werd door de Eemslift naar zijn bestemming in Noorwegen gebracht. Het 24 meter lange serviceschip voor viskwekerijen drijft nu stuurlos rond, een paar zeemijlen van de Eemslift Hendrika verwijderd.

Vanwege het ruige weer met harde wind en vijftien meter hoge golven, werd gevreesd dat de AQS Tor op de rotskust te pletter zou slaan. De AQS Tor zou al in een halve dag naar de kust kunnen drijven. De wind is inmiddels wat geluwd en slepers verwachten donderdag het schip te kunnen bergen.

Bij elkaar wordt de waarde van de lading aan boord van de Eemslift Hendrika geschat op tien miljoen euro. Ook andere deklading en een giek van een kraan belandde in zee.

Boskalis

Eerder woensdagochtend arriveerden twee grote Noorse sleepboten om de Eemslift Hendrika zelf te bergen. Ook een specialistisch team van het Nederlandse maritieme bedrijf Boskalis is betrokken. Die bergers worden per helikopter aan boord van het schip gezet om sleepkabels te bevestigen.

Hoewel het weer is verbeterd, denken de bergers ook de Eemslift Hendrika niet eerder dan donderdag te kunnen wegslepen.

Het schip van de Delfzijlster Rederij Amasus was onderweg naar Kolvereid in Noorwegen toen het in problemen raakte door schuivende lading. Daardoor kwam het schip scheef te hangen en maakte het water. Dat zorgde voor motorpech. Het vaart nu zo’n veertig zeemijlen van de havenstad Alesund op de automatische piloot.

300.000 liter zware olie

Een schip van de Noorse kustwacht is eveneens in de buurt en houdt de zaak in de gaten. Dat is ook omdat rekening wordt gehouden met kapseizen van de Eemslift Hendrika en omdat vrees bestaat voor verlies van zware olie, diesel of smeerolie. Aan boord is volgens Noorse media driehonderdduizend liter zware olie, 70 duizend liter diesel en tienduizend liter smeerolie.

’Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar het is genoeg om veel schade te veroorzaken wanneer het in het milieu terecht komt’, laat een woordvoerder van de kustwacht aan Noorse media weten. De kans dat het schip aan de grond loopt, is volgens de kustwacht overigens niet groot.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders zegt de verwikkelingen rond het schip op de voet te volgen, maar op dit moment zelf niet in actie te komen. ‘Het is in Noorse wateren, de Noorse kustwacht is er aan zet’, laat KVNR-woordvoerder Nathan Habers weten. ‘We zijn in elk geval blij dat de mensen van boord zijn en dat er actie wordt ondernomen om het schip veilig te stellen.’

Geen enkel commentaar

De rederij Amasus wil geen enkel commentaar geven op de situatie met de Eemslift Hendrika. ‘Daar hebben wij geen belang bij’, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Het enige dat Amasus kwijt wil is dat het bedrijf een team naar Noorwegen heeft gestuurd.

