Lycurgus-speler Bennie Tuinstra zet carrière voort in Duitsland

In zijn eerste jaar bij Lycurgus won hij met zijn ploeg de nationale beker, en momenteel is hij met zijn team nog in de race voor de beker en de landstitel. Dit seizoen heeft hij zich flink ontwikkeld en zich in de kijker gespeeld voor het grote Oranje.

Kans op Oranje?

In de wekelijkse RTV Noord-podcast Kleedkamer Noord vertelt hij uit te kijken naar een toekomst bij het Nederlands team. ‘Ik hoop eigenlijk dat ik dit jaar al kans maak op een selectie voor Oranje. Het ligt eraan wat de visie van het Nederlands team wordt. Kijk, als ze willen investeren in nieuwe spelers, dan denk ik dat de kans groot is dat ik er bij zit. En als ze het liever nog een jaar of twee doen met wat meer ervaren spelers, dan wordt het lastig. Maar ik ga mijn uiterste best doen om te laten zien dat ik er nu al bij kan zijn’, aldus Tuinstra.

Tuinstra kwam in 2019 naar Groningen en speelde daarvoor bij het Franse Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball en TT Papendal/Arnhem.