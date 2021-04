Buschauffeurs voelen zich opnieuw onveilig in Ter Apel

In het verleden waren er regelmatig opstootjes in de bussen van lijn 73. Raddraaiers waren voornamelijk asielzoekers uit zogenaamde veilige landen. Allerlei maatregelen zorgden ervoor dat de overlast verminderde, maar sommige maatregelen zijn alweer afgeschaft of afgeschaald.

'Vorige week nog een lastige passagier'

'De bushalte aan de Hoofdstraat in Ter Apel richting Emmen geeft nu veel problemen', weet buschauffeur Dirk Visser. Dat komt omdat die halte de dichtstbijzijnde halte is voor asielzoekers in de opvang van Ter Apel.

Hij vertelt dat hij vorige week nog een lastige passagier had: 'Een grote man kwam binnen en zei dat hij alleen maar contant geld had om een buskaartje te betalen, maar ondertussen zie je wel ov-kaarten in zijn portemonnee. Vervolgens probeert hij medepassagiers te bewegen om een kaartje voor hem te kopen, wat dan ook lukt. Je hebt dan al wel weer vijf minuten vertraging opgelopen.'

Volgens Visser zorgen dit soort incidenten voor onveilige gevoelens bij chauffeurs: 'Er staat een groot iemand voor je die allerlei bewegingen staat te maken. Je staat er vervolgens wel helemaal alleen voor bij de halte als het escaleert.'

In 2018 ook al veel onrust over lijn 73

Het is niet de eerste keer dat buschauffeurs aan de bel trekken over het onveiligheidsgevoel. Dat gebeurde ook in 2018 toen chauffeurs dreigden om haltes bij het asielzoekerscentrum over te slaan. Uiteindelijk kondigt voormalig staatssecretaris Mark Harbers aan dat een speciale pendelbus, in de volksmond 'asielbus', bewoners van de opvang in Ter Apel naar het station in Emmen brengt.

Die 'asielbus' rijdt nog steeds, maar wel in afgeslankte vorm. De bus rijdt alleen in de ochtend, eind van de middag en avond. Tussen 12.00 en 16.45 uur rijdt er geen bus. Ook reden er een tijdje beveiligers mee op de reguliere buslijn om opstootjes te voorkomen, maar daaraan kwam begin vorig jaar een eind.

'Pendelbus moet weer de hele dag rijden'

De afschaling van de maatregelen is volgens buschauffeur Dirk Visser de reden voor de onrust onder chauffeurs. Hij pleit daarom voor de terugkeer van een pendelbus voor asielzoekers die de hele dag rijdt. Ook wil hij dat boa's vaker op de reguliere buslijn gaan controleren.

FNV onderzocht onveiligheidsgevoel onder chauffeurs

Visser is niet de enige buschauffeur die zich zorgen maakt. De FNV heeft onderzocht of buschauffeurs zich veilig voelen tijdens hun werk. Zo'n tachtig buschauffeurs hebben een vragenlijst ingevuld. Negen op de tien chauffeurs zeggen wel eens een onveilig gevoel te hebben.

Volgens vakbondsbestuurder Edwin Kuiper liegen die cijfers niet: 'Mijn oproep is dan ook om ermee aan de slag te gaan', zegt hij. Kuiper pleit voor een structurele oplossing: 'Alle betrokken partijen moeten de handen ineen slaan. Provincies, gemeentes en het OV-bureau. Er moet voor eens en altijd een plan komen zodat je niet over twee jaar weer terug in deze discussie komt.'

Qbuzz houdt vinger aan de pols

Qbuzz laat in een reactie weten het gevoel van onveiligheid te herkennen. Het bedrijf geeft aan dat het incidenten registreert en onder andere doorgeeft aan gemeenten en het ministerie, maar dat het 'lage aantal gemelde incidenten niet maatgevend is voor het gevoel van onveiligheid'.

Wel geeft Qbuzz toe dat er 'verbetering mogelijk is in het opvolgen van de gemelde incidenten en het terugkoppelen van het gevoerde beleid'. De vervoersmaatschappij zegt de vinger aan de pols te houden en bekijkt of de huidige maatregelen afdoende zijn wanneer het aantal reizigers straks weer toeneemt.

