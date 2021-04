Hulp na vernielen AED-kast Kantens: 'Dit kan het verschil maken tussen leven en dood'

Gisteren zat Henk Ros nog in zak en as, omdat de AED-kast bij dorpshuis 't Schienvat in Kantens was vernield. Maar inmiddels kan hij weer lachen, want er is hulp aangeboden.

De AED die gebruikt kan worden bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand, werd maandagavond vernield. ‘Wij hoorden dit verhaal op Radio Noord en dachten: dit komt niet goed, we moeten iets doen', zegt Erika Broekema namens verzekeraar Univé Noord-Nederland.

'We willen dicht bij onze leden staan en maatschappelijk betrokken zijn. Daarom willen we graag financiële hulp aanbieden bij de reparatie van de AED of bij de aanschaf van een nieuwe.'

Het is belangrijk dat veel mensen weten hoe je met dit apparaat in actie kan komen Erika Broekema van Univé Noord-Nederland

Ook aanbod om training te betalen

Broekema gaat verder: 'Een AED kan het verschil maken tussen leven en dood. Een tijdje geleden was op RTV Noord een verhaal te horen over mensen die te laat bij een AED kwamen. Die hing te ver weg. Het is belangrijk dat deze apparaten op veel plekken te vinden zijn'.

De verzekeraar biedt ook aan om een nieuwe training te betalen. 'Het is belangrijk dat veel mensen weten hoe je met dit apparaat in actie kan komen.’

Blijdschap

'Helemaal geweldig en een heel mooi initiatief', zegt AED-expert Henk Ros. Hij beheert het apparaat voor het dorpshuis en kreeg voor het eerst te maken met een vernielde kast. Een nieuwe AED kost zo’n zes- á zevenhonderd euro. 'Het houdt mensen wel bezig. Ik heb ook al een aanbod van een particulier gekregen die honderd euro wil schenken. Hartstikke leuk.'

Ros gaat in gesprek met de gemeente Het Hogeland die de AED's in de voormalige gemeente Eemsmond heeft bekostigd. 'Dan gaan we bespreken hoe we dit financieel kunnen oplossen.'

