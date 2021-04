Geuko (8) opgenomen in het ziekenhuis: ‘Hij heeft erg veel pijn’

De 8-jarige Geuko van Lang is woensdagmiddag opgenomen in het UMCG. ‘Hij heeft erg veel lucht in zijn buik, we hebben geen idee hoe dat komt’, vertelt vader Gert Jan.

Volgens zijn vader is hij niet in levensgevaar, maar is er nog veel onduidelijk.

Veel pijn

De klachten begonnen afgelopen maandag. Geuko’s ontlasting kon niet weg. ‘Je ziet het vaker bij mensen die in een rolstoel leven. Eens in de zoveel tijd heeft hij daar last van. Dan moet je het met laxeermiddel proberen op te lossen. Dat is deels gelukt.’

Maar de Winschoter kwam van het ene probleem terecht in het andere. Direct daarna bleek dat hij veel lucht in zijn buik heeft. Hoe dat kan? De familie heeft geen idee. ‘Misschien door de beademingsapparatuur, misschien op een andere manier. Wij hebben geen idee.’

Terwijl Gert Jan vertelt over de situatie van zijn zoon, is op de achtergrond een huilend kind te horen. ‘Ik hoef niet te vertellen hoe het met Geuko gaat, je hoort het gekerm op de achtergrond. Hij heeft erg veel pijn. Geuko heeft enorm veel moeite met ademen en krijgt nu infuus toegediend.’

Amerika

Geuko lijdt aan de zeldzame ziekte AFM. Hij veranderde op 4-jarige leeftijd binnen twee dagen van een gezond kind in een kind dat volledig verlamd was. Veel onderzoeken volgden. Uiteindelijk werd veel geld ingezameld voor een speciale behandeling in Amerika.

Die behandeling heeft Geuko de goede richting op geholpen, maar volgens zijn vader is dat nog niet genoeg. ‘Eigenlijk moeten we nog een keer naar Amerika toe, maar dat kost veel geld. In totaal is daar zo’n 175.000 euro voor nodig. Dan gaat hij daar zes weken in behandeling. Wij houden hoop!’

Geuko is opgenomen in het UMCG. 💔🥺 Lees hier onze blog https://www.adventure-geuko.com/index.php/blog/722-dag-1721-geen-leuk-nieuws Posted by Adventure Geuko van Lang on Wednesday, April 7, 2021

