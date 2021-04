Opa en oma gevaccineerd, en dan? 'De kleinkinderen knuffelen!'

Nelleke en haar man Eric zijn oma en opa van Lieke (5) en Julan (3). Sinds de basisscholen en kinderopvang weer helemaal open zijn, passen ze niet meer op. 'Dat vinden we te riskant. Ze lopen toch met allemaal verschillende kinderen en met ouders die ook weer meer contacten hebben. Dat doen we niet.'

Afzien is het wel

Het is maar stil zonder de kleinkinderen, vindt opa Eric. 'Je mist het gezellige geklets van die kleintjes. En een spoor bouwen; dan lig je op je knieën een rails in mekaar te knutselen. Dat is om de twee weken hartstikke leuk!'

De zachte wangetjes, aan ze ruiken, het is er allemaal niet meer bij Nelleke Jansen - oma mist haar kleinkinderen Lieke en Julan

Nelleke: 'Af en toe baal je wel hoor! Lekker op schoot, even knuffelen, de zachte wangetjes, aan ze ruiken, het is er allemaal niet meer bij.'

In de afgelopen maanden spreken ze één keer af, buiten in de Eemshaven als het cruiseschip Odyssey of the Seas daar ligt. Het wordt een fijn, maar ook lastig uitje, vertelt Nelleke. 'Lieke weet wel: corona, je mag niet knuffelen. Maar Julan zat steeds van: kusje! Dat vonden we veel te moeilijk, voor onszelf maar ook voor hen. Dus dan maar even niet.'

Oma Nelleke houdt van knuffelen (Foto: Eigen foto)

Knuffelen, knuffelen, knuffelen

Dat gemis van het fysieke contact met de kleinkinderen is bijna niet te harden. Nelleke: 'Onze eigen kinderen spreken we nog wel. Dat je daar niet mee knuffelt, is nog wel vol te houden. Maar dat kleine, dat is toch anders.'

Mijn zoontje vraagt steeds: wanneer mag ik bij opa en oma logeren? Marije Elderman - haar kinderen missen opa en oma

Hun dochter Marije Elderman ziet dat haar kinderen op hun beurt opa en oma ook missen. 'Mijn zoontje vraagt steeds: wanneer mag ik bij opa en oma logeren? Ze kijken ernaar uit dat het weer kan.' Ook praktisch gezien zijn de vaccinaties heel welkom. 'Ze passen normaal ook één keer in de week op en soms wat vaker. We hopen dat ze lekker tempo maken met het prikken.'

'Wauw, we mogen eindelijk!'

Oma Nelleke heeft vorige week de eerste prik tegen corona gehad. Ze hoorde van een vriendin dat je ook zonder uitnodiging al kon bellen en maakte direct een afspraak. 'Ik kon de volgende dag komen, geweldig! Ik heb het helemaal blij in de familie-app, de straatapp en de jazzballetgroep gezegd. Het was echt feest, ik was helemaal hyper. Wauw, we mogen eindelijk!'

Opa Eric is iets jonger dan Nelleke en moet nog even wachten. Maar voorzichtige plannen maken ze alweer. De vaccinatie is hopelijk afgerond voor verjaardagen van de kleinkinderen. En als kleindochter Lieke via Facetime vertelt dat ze een balletvoorstelling heeft in juli, stralen opa en oma. 'Dat gaan we net halen!'

