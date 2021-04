Nergens zo weinig coronasteun per werknemer als in Oost-Groningen

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In geen enkele regio in Nederland lag dit bedrag per werknemer in loondienst zo laag. In totaal ging het om 48 miljoen euro.

Sectoren minder aanwezig

Dat Oost-Groningen onderaan het lijstje staat hangt volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, met twee dingen samen. 'De sectoren die de meeste steun hebben gekregen zijn de handel, de horeca en de zakelijke dienstverlening. Deze sectoren zijn in Oost-Groningen niet zo sterk aanwezig.' Daarnaast liggen de lonen in Oost-Groningen ook relatief laag. 'Je kunt je voorstellen dat in Amsterdam de lonen hoger liggen. Dan is het niet gek dat daar per baan ook een hoger bedrag aan coronasteun wordt uitgekeerd.'

In Delfzijl en Omgeving is vorig jaar 24 miljoen euro aan coronasteun uitgekeerd, omgerekend 1509 euro per werknemer in loondienst. In Overig-Groningen (Stad en het Noordoosten van de provincie) ging het om 285 miljoen euro, per werknemer in loondienst is dat 1389 euro.

Uitgekeerde bedragen loonkosten en vaste-lastenregelingen, per werknemer in loondienst. Lees verder onder de kaart.

CBS, coronasteun per werknemersbaan (Foto: )

Ondanks dat er in de Stad wel veel sprake is van veel horeca en bedrijven in de handel, maakt ook de it-sector een groot onderdeel uit van de Groningse economie. 'De RUG en het UMCG zijn ook grote werkgevers.' Volgens Van Mulligen hebben die sectoren minder last gehad van de coronacrisis, waardoor er ook minder steun nodig was.

Landelijk

In Nederland als geheel is er vorig jaar ruim 17,6 miljard euro aan steun voor loonkosten en andere vaste lasten uitgekeerd. De overheidsuitgaven zijn mede door deze steunregelingen flink toegenomen ten opzichte van 2019. Een belangrijk deel van deze steun ging naar de regio Amsterdam. Niet alleen is daar de Zuidas, maar ook Schiphol ligt in dat gebied. De luchtvaart heeft een enorme klap gehad door de coronamaatregelen, waardoor onder meer KLM veel steungeld heeft gekregen. Ook zijn volgens Van Mulligen de lonen in dit gebied een stuk hoger dan in veel andere delen van het land.

Lees ook:

- Ergernis in cultuurdebat over kritiek op coronasteun voor Oosterpoort

- Coronasteun voor starters: 'Het was slikken, accepteren en doorkachelen'