Twee blaarkopkalfjes Verhildersum geboren in Houwerzijl

Het jonge grut hoort bij de kudde Groninger blaarkoppen die in de zomermaanden rond Landgoed Verhildersum in Leens graast. In de wintermaanden logeren de runderen altijd in de stallen van Kleefman.

Kalft makkelijk af

'Gistermorgen rond zes uur werd de eerste geboren en deze liep er vanochtend bij om een uur of vijf', wijst Kleefman op lutje bloarkopkaalf. Hij en zijn zoon hadden er vrijwel geen omkijken naar. 'Dit vee kalft heel makkelijk af. Je hoeft er haast niet bij te wezen. Voor je het weet loopt er één bij. Dat is wel anders bij de Lakenvelders die even verderop staan.'

Bij Kleefman logeren twaalf Groninger blaarkoppen. 'In november komen ze uit het land en hier op stal. Dan hopen we dat ze drachtig zijn. Als ze rond deze tijd dan op de boerderij hebben gekalfd, blijven ze meestal nog een paar dagen. Als het weer het toelaat, gaan ze daarna terug naar Verhildersum. Nu niet, het is nog te koud om het land in te gaan', vertelt Kleefman.

Raszuiver

De nieuwe kalfjes zijn raszuivere blaarkoppen, te herkennen aan het zwarte gedeelte rondom de ogen. Dat moet verbinding hebben met het zwart op de rest van het lichaam, legt hij uit. 'Dat is bij deze ook zo.'

De kalfjes hebben nog geen namen, zegt Kleefman. 'Die bedenk ik niet zelf. In de fokkerij gaan de namen op geslachtslijn door. Als de moeder bijvoorbeeld Pietje heet, gaat haar dochter Pietje 2 heten. Maar hoe dat bij Verhildersum gaat, weet ik niet.'