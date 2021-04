Spannende weken voor Finsterwolde; krijgt het dorp wel of geen zonnepark?

Inwoners van Finsterwolde, de gemeente Oldambt en het bedrijf NaGa Solar gaan spannende weken tegemoet. De rechter zal uiteindelijk bepalen of er wel of geen zonnepark aan de rand van het dorp mag worden gebouwd. Dat park zou zo’n vijftien hectare groot moeten worden.

Donderdagmiddag was een rechtszaak over het plan, aangespannen door NaGa Solar. Dat bedrijf wil al sinds de zomer van 2017 een zonneweide aanleggen, maar na vier jaar is er nog geen paal geslagen. Omwonenden en de gemeente Oldambt liggen dwars.

Zonnepark

De mening van NaGa Solar is duidelijk: het zonnepark moet er gewoon komen. Het plan voldoet volgens het bedrijf aan alle eisen die gesteld zijn aan dergelijke projecten.

En daar komt nog eens bij, zo pleit de advocaat: ‘De gemeente heeft vorig jaar toestemming gegeven voor een zonnepark in Bad Nieuweschans, maar in Finsterwolde mag het niet komen. Dat is meten met twee maten. De gemeente heeft haar oren laten hangen naar een kleine groep direct omwonenden.’

Volgens de gemeente gaat de vergelijking met het toekomstige zonnepark in Bad Nieuweschans niet op. De advocaat namens de gemeente: ‘In Nieuweschans gaat het om een zonnepark op een bedrijventerrein. Dat is een hele andere orde dan landbouwgrond.’

Tegen het park

De soap over het zonnepark, want zo mag het na bijna vier jaar gesteggel wel genoemd worden, heeft de verhoudingen op scherp gezet. Volgens Dorpsbelangen Finsterwolde is het zelfs zo dat het dorp ‘verscheurd is geraakt’ en dat ‘mensen elkaar de nek toedraaien’.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor het zonnepark. Voor veel politieke partijen was dat reden om de komst van het park te blokkeren. Maar de druppel die de emmer deed overlopen kwam later.

Uit een speciaal onderzoek naar het bedrijf blijkt volgens de gemeente dat ‘er risico is dat je te maken hebt met ondernemers die het misschien niet altijd doen zoals het moet’. Voor een meerderheid van de gemeenteraad was het toen duidelijk: ‘Wij werken nu en in de toekomst niet me aan de komst van dit park’, lieten zij vastleggen op papier.

Rechter bepaalt

Omwonende Wilma van Linge had nog een vraag aan de rechters. ‘Jullie kijken natuurlijk of alles juridisch klopt, maar ik zou willen vragen of jullie ook de situatie van ons omwonenden willen meenemen in jullie besluit.’

Pal voor de woning van Van Linge en haar man ligt het stuk weiland waar het park op zou moeten komen. ‘Stel dat u besluit dat het park er mag komen, zorg er dan alsjeblieft voor dat het park in elk geval op 300 meter van de bewoning komt te liggen. Dan is het gevoel toch al anders dan wanneer je er bovenop zit.’

De rechter probeert binnen zes weken uitspraak te doen.

