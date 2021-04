Boos over stoppen Samenloop voor Hoop: 'Hoe gek zijn deze mensen?'

KWF ziet geen andere optie dan te stoppen met het landelijke evenement, omdat de stichting door corona met minder inkomsten te maken heeft terwijl de kosten gelijk blijven.

Dreun

'Het was een dreun voor mijn kop', zegt Noordhof over het moment dat hij het nieuws hoorde. Zelf nam hij twee keer deel, in Winschoten en Hoogezand. 'Ik hoorde het op de radio, in het journaal. Toen dacht ik: het zal toch niet zo zijn dat al die jaren voor niets waren? Er werken massa's mensen aan mee. En dan zeggen ze: we steken er geen geld meer in. Hebben we het dan echt voor niks gedaan? Hoe gek zijn deze mensen', zegt hij geëmotioneerd.

Bekijk hier het gesprek met Bert Noordhof in Noord Vandaag:

Geliefden verloren

Noordhof nam een T-shirt mee naar de tv-studio van Noord Vandaag, waarop de namen zijn geschreven van zijn familieleden die aan kanker zijn overleden. Ook hun sterfdatum is erop te zien. Hij verloor zijn vier broers, vier zussen en zijn vader aan de slopende ziekte. 'Ik weet dat ik mijn geliefden nooit zal terugkrijgen. Het is juist zo belangrijk dat we geld inzamelen om die ziekte de kop in te drukken.'

Zelf is hij niet bang om kanker te krijgen. 'Ik wil leven. Ik wil lol maken. Als ik bang ben om kanker te krijgen, lukt dat niet.'

Zo zag de Samenloop voor Hoop er in onze provincie twee jaar geleden uit:

Doorgang

Kan het evenement ook doorgaan zónder hulp van KWF Kankerbestrijding? 'Dat vragen we ons nu ook af', zegt Noordhof. 'Ik heb een andere stichting in Amsterdam benaderd, die zich meer richt op de relatie tussen voedsel en kanker. Wellicht dat we daar mee kunnen samenwerken.'

