Kinderporno gevonden na val tegen kachel: taakstraf geëist

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 228 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 42-jarige man uit Uithuizen. De man had 204 foto's en 147 video's met kinderporno op zijn laptop staan.

De man zegt niet te weten hoe de kinderporno op zijn laptop terecht is gekomen: 'Dat heeft totaal niet mijn interesse.'

In kritieke toestand gevonden

De zaak kwam aan het licht toen zijn ouders op 20 maart 2019 de man zwaargewond op zijn kamer in het ouderlijk huis aantroffen en de politie belden. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Bij de politie rees de vraag of de man slachtoffer was geworden van een misdrijf. Mogelijk zou zijn laptop meer informatie over mogelijke contacten verschaffen. Het apparaat werd voor onderzoek meegenomen, waarna de kinderporno tevoorschijn kwam.

GHB en alcohol

In het ziekenhuis bleek dat de man die avond met zijn hoofd tegen de kachel was gevallen. Hij was onder invloed geweest van GHB en alcohol, zei hij op zitting.

Mogelijk had zijn drugsdealer de kinderporno op zijn laptop gezet toen die een keer wat drugs had gebracht, opperde hij. 'Misschien heeft die toen achter mijn laptop gezeten.' Maar de officier geloofde niets van dat verhaal. Volgens de officier speelt de man geen open kaart: 'Hij draait aan alle kanten.'

Laptopcontrole

De man heeft een verstandelijke beperking en leeft geïsoleerd. Momenteel doorloopt hij met succes een hulptraject. Dat moet zo blijven, stelt de officier. Behalve de straf eist de aanklager ook dat de laptop van de man regelmatig wordt gecontroleerd. Ook mag hij geen middelen meer gebruiken en moet zijn proeftijd worden gesteld op drie jaar.

De advocate van de man was het met de strafeis eens, maar vond laptopcontrole voor haar cliënt een brug te ver. 'De zaak is nu twee jaar oud. Die voorwaarde vind ik niet meer noodzakelijk.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.