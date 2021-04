Ondernemers Stad vrezen mislopen terrasinkomsten door werk aan gasnet

‘We balen flink met zijn allen. We lijden al acht maanden, en nu wordt deze enige kans om geld te verdienen dit jaar ons ook ontnomen', zegt Gerry O’Donohue van de Ierse pub The Cabin.

'Stel de werkzaamheden uit'

Komende maandag gaat de eerste schop in de grond. De stoep wordt voor een half jaar opengebroken. De werkzaamheden werden al eens uitgesteld, maar wat de ondernemers betreft gebeurt dat opnieuw.

Bekijk hier de reacties van de ondernemers:

‘We hebben de komende maanden nodig om weer een buffer op te bouwen. Je weet natuurlijk ook niet hoe het na de zomer gaat aflopen, of we wéér dicht moeten. We hebben acht maanden stil gelegen en leven naar het terrasseizoen toe. Eigenlijk doet iedereen dat hier', vertelt Karien Kremira van restaurant De Herbivoor.

Niemand wil ergens gaat zitten waar de straat open ligt Gerry O’Donohue - eigenaar The Cabin

Slechte timing

De timing had niet slechter gekund, vindt nachtburgemeester Merlijn Poolman. 'Laat ze dit lekker in november doen, als het vies weer is. We snappen allemaal dat dit nodig is, maar Enexis had zich ook wat menselijker kunnen opstellen. Als ze een jaar later zijn begonnen, moeten ze vast nog wel een paar maanden kunnen wachten.'

Elke dag is nodig om in te halen wat we hebben gemist Gezinus Winters - eigenaar Wadapartja

De ondernemers hopen met de komende zomermaanden goed te maken wat ze vorig jaar misliepen. ‘We hebben het hard nodig. Het gaat om duizenden euro’s per week die we nu verliezen', zegt O’Donohue. 'En niemand wil ergens gaan zitten waar de straat open ligt. Dat is geen plek om lekker te zitten en ontspannen een drankje te doen.’

Gezinus Winters, eigenaar van restaurant Wadapartja, pleit voor de invoering van 'graafrust' tijdens de zomermaanden. ‘We zijn straks een half jaar dicht geweest. Alle vormen om weer vrij te kunnen ondernemen en elke dag is nodig om in te halen wat we hebben gemist’, zegt hij. ‘Tijdens het hoogseizoen moeten Stadjers en ondernemers kunnen genieten van de stad.’

Gemeente in beraad

Een woordvoerder van de gemeente Groningen laat weten dat Enexis geen vergunning hoeft aan te vragen, maar begrijpt het probleem. 'We gaan kijken wat we hiermee moeten en kunnen,' aldus de woordvoerder.

