Besmettingscijfers Duits grensgebied in te zien in nieuw coronadashboard

Hoe zien de besmettingscijfers er vlak over de grens in Duitsland uit en zijn die cijfers hoger of lager dan bijvoorbeeld in de gemeente Oldambt? Antwoord op die - en meer - vragen kun je vanaf nu vinden in een speciaal coronadashboard voor de grensregio.

Het dashboard moet inwoners van de grensregio's in Nederland beter bewust maken van de coronasituatie vlak bij hen over de grens, meldt RTV Oost.

Wie de kaart van het nieuwe coronadashboard bekijkt, ziet dat de Duitse grensregio rondom de Landkreis Leer licht kleurt, lichter dan de gemeente Oldambt. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is in de Groningse gemeente ruim drie keer zo hoog als in de gemeente Leer, is te zien in het dashboard.

Cijfers moeilijk vergelijkbaar

Tot nu toe waren de besmettingscijfers van Nederland en Duitsland lastig met elkaar te vergelijken, omdat er vaak verschillende meetmethoden werden gebruikt. De provincie Overijssel ontwikkelde daarom dit coronadashboard. 'We zagen verschillende cijfers die niet met elkaar matchten', zegt een woordvoerder van de provincie Overijssel.

De coronacijfers aan weerszijden van de grens zijn nu wel met elkaar te staven, doordat het aantal besmettingen in dezelfde verhoudingen wordt aangegeven (per 100.000 inwoners en per 7 dagen).

Het nieuwe 'grensoverschrijdend COVID-19-dashboard' gebruikt openbare data van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Duitse Robert Koch-Institut (RKI) en de John Hoppkins University. De coronacijfers zijn vergelijkbaar doordat het aantal besmettingen in dezelfde verhoudingen worden aangegeven: de besmettingscijfers worden per 100.000 inwoners per 7 dagen berekend.

Voor Groningen kunnen de coronacijfers van de gemeenten Oldambt, Veendam, Pekela, Westerwolde en Stadskanaal nu vergeleken worden met die van Duitse grensregio's als Landkreis Leer en Landkreis Emsland.

Het nieuwe coronadashboard is via deze link te raadplegen.

